Gericht eröffnet Verfahren gegen ehemalige Geschäftsführerin

(ots) - NordseePflege begrüßt Beginn der gerichtlichen

Auseinandersetzung - Positive Entwicklung des Geschäftsbetriebs -

Unternehmensleitung wird neu strukturiert



Am 10. November wird das Landgericht Bremen das Strafverfahren

gegen Gülsen Sariergin eröffnen. Sie ist Gründerin und ehemalige

Geschäftsführerin der niedersächsischen Pflegeeinrichtung

NordseePflege. Ihr wird vorgeworfen, im großen Umfang nicht erbrachte

Pflegeleistungen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet

zu haben. Die Managerin befindet sich seit Anfang September in

Untersuchungshaft.



"Die Unternehmensleitung der NordseePflege und die Angeklagte

begrüßen es, dass das Gericht das Verfahren nun vorantreibt, um die

belastende Situation der Unsicherheit rasch zu beenden", sagt Jürgen

Traub, neuer Geschäftsführer der NordseePflege. Sariergin hatte die

Geschäftsführung Anfang September 2016 niedergelegt, um eine

reibungslose Unternehmensfortführung im Interesse der mehr als 600

Kunden und über 200 Mitarbeiter zu ermöglichen.



Das laufende Strafverfahren richtet sich ausschließlich gegen die

ehemalige Geschäftsführerin des Unternehmens. Gegen weitere aktuelle

oder frühere Mitarbeiter der NordseePflege sind keine gerichtlichen

Verfahren anhängig. "Wir sind ein eigenständiges, erfolgreiches und

finanziell solides Unternehmen in einem hochsensiblen Markt. Der

positive Zuspruch unserer Kunden und Mitarbeiter in den vergangenen

Wochen bestätigt uns auf unserem Weg", so Traub. Der Kundenstamm sei

zuletzt sogar noch deutlich gewachsen und es seien erfreulich viele

Bewerbungen potenzieller Arbeits- und Pflegekräfte eingegangen.



Die neue Geschäftsführung hat die jüngsten Entwicklungen zum

Anlass genommen, die Unternehmensorganisation neu zu strukturieren:

Der amtierende Geschäftsführer Jürgen Traub wird ab 1. Dezember durch



eine zweite Geschäftsführerin operativ und strategisch unterstützt.

Dabei handelt es sich um eine in Branchenkreisen renommierte

Führungskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung. Somit bleibt die

Zukunft des Unternehmens als Organisation langfristig gesichert -

unabhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens.



Ferner hat die NordseePflege ihr Abrechnungscontrolling auch mit

externer Unterstützung im großen Stil überprüft, interne Strukturen

verändert und umfangreiche Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen.







