Mehrheit der Deutschen hält Clinton nicht für das "kleinere Übel", sondern für eine wirklich gute Kandidatin / Angst vor Trump nimmt ab / Mehrheit glaubt an offenes Rennen

(ots) - Die US-Wahl rückt näher - und noch immer liegen

Hillary Clinton und Donald Trump nahezu gleichauf. Wer wäre der

bessere Präsident? Und ist Clinton wirklich eine gute Kandidatin,

oder doch nur das "kleinere Übel"?



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage glauben 56 Prozent der

Befragten, dass das Rennen um das Weiße Haus noch nicht entschieden

ist. 31 Prozent sind sich sicher, dass Hillary Clinton gewinnen wird.

Nur 8 Prozent der Deutschen meinen, Donald Trump werde neuer

US-Präsident.



Sicher sind sich die Deutschen allerdings darin, dass Hillary

Clinton die bessere US-Präsidentin wäre: 77 Prozent der Befragten

sehen das so. Nur 4 Prozent der Deutschen halten Trump für den

fähigeren Präsidenten.



Trotz Email-Affäre und so manch anderer Probleme im Wahlkampf ist

Hillary Clinton für 66 Prozent der Befragten eine gute Kandidatin. 31

Prozent der Deutschen sind anderer Meinung und halten sie lediglich

im Vergleich zum Gegenkandidaten Donald Trump für das "kleinere

Übel".



Angst haben die meisten Deutschen noch immer vor Donald Trump als

US-Präsidenten, aber die Sorge nimmt ab: Hatten im September noch 64

Prozent der befragten Angst vor einem Donald Trump im Oval Office, so

sind es jetzt nur noch 58 Prozent. Im September hatten 30 Prozent der

Deutschen keine Angst vor Trump - inzwischen ist diese Zahl auf 40

Prozent gestiegen.



Feldzeit: 02.11.2016

Befragte: ca. 1.000



