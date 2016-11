Der Tagesspiegel: NRW-Ministerpräsidentin appelliert an türkischstämmige Mitbürger: Konflikte nicht nach Deutschland tragen

(ots) - Die Ministerpräsidentin von NRW, Hannelore Kraft

(SPD), sorgt sich angesichts der Entwicklungen in der Türkei um den

sozialen Frieden in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland.

Dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe) sagte Kraft: "Die

Nachrichten aus der Türkei beunruhigen und besorgen mich. Nicht

zuletzt, weil in NRW viele Menschen mit türkischen Wurzeln zuhause

sind." Sie alle erlebten tagtäglich, welch unschätzbare Vorteile eine

starke Demokratie biete. "Die dafür grundlegenden Strukturen wie

Pressefreiheit, Trennung von Legislative, Exekutive und Justiz gilt

es immer wieder zu verteidigen", sagte Kraft. Die jüngsten

Entwicklungen in der Türkei wiesen allerdings in eine andere,

"bedenkliche" Richtung. "An die bei uns beheimateten Bürgerinnen und

Bürger mit türkischer Abstammung appelliere ich nachdrücklich,

inner-türkische Konflikte nicht hierher zu tragen."



http://www.tagesspiegel.de/politik/nrw-ministerpraesidentin-zur-tu

erkei-konflikte-nicht-hierher-tragen/14796840.html



