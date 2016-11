/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Stratus Technologies gibt Übernahme von Regal Maintenance Solutions bekannt

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) FRANKFURT, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 11/04/16 -- Stratus Technologies, Inc., führender Anbieter von Hochverfügbarkeitslösungen, gibt die Übernahme von Regal Maintenance Solutions bekannt, einem Drittanbieter von Wartungs- und Supportleistungen für Stratus-Produkte.

?Bei Stratus stellen wir seit über 35 Jahren erstklassige Produkte und Services für unsere Kunden bereit", erklärt Dave Laurello, Präsident und CEO von Stratus Technologies. ?In dieser Tradition steht so auch der Kauf von Regal Maintenance Solutions. Die Kunden profitieren nun von einem weltweiten, rund um die Uhr erreichbaren Supportteam und können auf Onlinetools mit umfangreichen technischen Informationen und Produktangaben zugreifen. Der Support bleibt dabei auf genau dem ausgezeichneten Niveau, den unsere bestehenden Kunden bereits von uns erhalten."

Raphael Singh, Managing Director von Regal Maintenance Solutions, fügt hinzu: ?Wir haben eine einzigartige Möglichkeit ergriffen, die sowohl für unsere Kunden als auch für das ganze Unternehmen Sinn ergibt. Wir freuen uns, dass die Übernahme durch Stratus für Kontinuität und Erhalt der Servicequalität bei unseren Kunden sorgen wird. Denn unsere Kunden wissen, dass sie sich mit ihren hohen Ansprüchen in puncto Verfügbarkeit auf die Lösungen von Stratus voll und ganz verlassen können."

Informationen über Stratus Technologies

Stratus Technologies ist der führende Anbieter infrastrukturbasierter Lösungen, die in der heutigen ?Always-On-Welt" eine ständige Verfügbarkeit von Anwendungen gewährleisten. Stratus ermöglicht die schnelle Implementierung ständig verfügbarer Infrastrukturen, angefangen bei Serverumgebungen in Unternehmen bis hin zu Cloud-Computing-Umgebungen, ohne dass an den Anwendungen selbst Änderungen vorgenommen werden müssen. Die flexiblen Lösungen von Stratus - Software, Plattform und Serviceleistungen - verhindern auf proaktive Weise Betriebsunterbrechungen und sorgen für die ununterbrochene Leistungsfähigkeit entscheidender geschäftlicher Prozesse.

Mehr Informationen zu den Software- und Plattform-Lösungen von Stratus finden Sie unter http://www.stratus.com/de/ oder bei Twitter: (at)StratusAlwaysOn.

Pressekontakt Weltweit

Sally Bate

Director, Corporate & Marketing Communications

+1 978-461-7518

sally.bate(at)stratus.com

Pressekontakt Deutschland

eloquenza pr gmbh - Svenja Op gen Oorth/Matthias Opfermann/Amelie Nägelein

Tel.: +49 (0) 89 24 20 38-0

E-Mail: stratustechnologies(at)eloquenza.de

