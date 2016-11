lekker Energie ist zum fünften Mal in Folge fairster Gasversorger

(firmenpresse) - (NL/3736440070) Zum fünften Mal in Folge hat das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY eine Studie zur Fairness der 30 größten deutschen Gasversorger durchgeführt. Ebenfalls zum fünften Mal in Folge erhält die lekker Energie in der Gesamtbewertung die Bestnote sehr gut. Damit gelingt lekker Energie erneut der Sprung ins Ranking der fairsten Gasversorger Deutschlands - das schafften nur zwei weitere Gasversorger. Für die Studie wurden im August und September 2016 insgesamt 2.600 Kunden zur Zufriedenheit mit ihrem Gasversorger befragt.

In den Bewertungskategorien Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenberatung schneidet lekker besonders gut ab. Die Autoren der Studie heben insbesondere die Attraktivität der Preisgarantie und die Auskunftsfähigkeit der Mitarbeiter hervor. Auch das gute Abschneiden in den Kategorien faire Produktleistung, fairer Kundenservice, faire Kundenkommunikation sowie Nachhaltigkeit und Verantwortung trägt zum sehr guten Gesamtergebnis bei.

Die konstant sehr gute Bewertung zeigt: Wir meinen es ernst mit unserem Ziel kundenorientiertester Energieanbieter Deutschlands zu sein. Zufriedene Kunden bleiben Kunden und so verschaffen wir uns einen Wettbewerbsvorteil, sagt Josef Thomas Sepp, Sprecher der Geschäftsleitung der lekker Energie GmbH.

Wir investieren eine Menge darin, unsere Angebote und unseren Kundenservice zu verbessern. Was uns aber besonders von anderen Anbietern abhebt, ist unser eigenes Kundencenter. Bei lekker sprechen Kunden auch wirklich mit lekker-Mitarbeitern, ergänzt Michael Veit, Geschäftsführer für Vertrieb und Kundenmanagement.

Über lekker Energie:

Die lekker Energie GmbH ist ein führender Anbieter von Strom und Gas an Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden. lekker ist kunden- und serviceorientiert und schneidet bei Vergleichstests regelmäßig mit Bestnoten ab. Als einer der bedeutendsten Lieferanten von Ökostrom an private Haushalte steht lekker seit 2003 für umwelt- und verbraucherfreundliche Produkte. Für faire Wettbewerbsbedingungen setzt sich lekker Energie im Bundesverband Neue Energiewirtschaft ein.

