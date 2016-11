Großer Auftritt einer spanischen "Princesa"

Die Bobal ist der Inbegriff von Frucht schlechthin

(LifePR) - Schwierig auszusprechen, wenn man nicht spanisch kann. Der Mestizaje El Terrerazo Vino de la Terra DOP Mustiguillo des Jahres 2013 www.goo.gl/NXlEkO. Aber einmal probiert, geht der Name wie warmer Honig über die Lippen.

Ein ganz pikanter und stolzer Spanier, dessen Winzer-Name Antonio Sarrión auf einen Merkzettel notiert an die Pinwand gehört.

Der Empfehlungswein verfügt über eine fantastische Cuvée aus Bobal, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon und Syrah. Im Glas intensive Kirschfarbe mit fast undurchdringbarer Mitte. In der Nase der betörende Duft von roten Beeren, Kirschen und einem feinen Hauch edlen Holzes.

Nach der Airen und Tempranillo ist die Bobal in Spanien die dritthäufigste Rebsorte und wird in den Regionen Alicante, Albacete, Cuenca und Utiel-Requena angebaut.

Da so ein spanischer Rotwein sich so richtig an Herbst- und Winterabenden gut macht, ist der bekömmliche Tropfen immer einen Genuss-Versuch wert. www.xanthurus.de





