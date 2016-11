CNH Industrial präsentiert auf der Israel Fuel Choices Initiative die neuesten Entwicklungen

Die Regierung Israels hat sich das Ziel gesetzt, das Land als

Wissenszentrum für alternative Kraftstoffe zu etablieren. Die Fuel

Choices Initiative, Israels nationales Programm für alternative

Kraftstoffe im Transportwesen, dient als Katalysator für die

Reduzierung der weltweiten Abhängigkeit von Rohöl. Der Fuel Choices

Summit untersuchte und präsentierte Innovationen bei alternativen

Kraftstoffen und intelligenter Mobilität und diente als Plattform für

die Diskussion der fortschrittlichsten Ansätze bei Transport, um das

ehrgeizige Ziel Israels zu fördern, 60 % des Ölverbrauchs des Landes

bis 2025 zu reduzieren. Die vierte Ausgabe des jährlichen Fuel

Choices Summit, an der 1.500 Interessenten, 1.000 Unternehmer, 300

internationale Gäste, 450 Start-ups, zahlreiche Wissenschaftler,

Referenten sowie Unternehmen aus der Automobilindustrie und die

Energiewirtschaft aus 30 Ländern teilnahmen, stand unter der

Schirmherrschaft des israelischen Ministerpräsidenten.



CNH Industrial hat mit IFCI in den vergangenen beiden Jahren bei

diesen Zielen zusammengearbeitet und hat sich der Reduzierung der



Umweltauswirkungen des Straßentransportes verpflichtet, die eine der

Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist.



CNH Industrial ist mit seiner Produktpalette von Iveco (LKW und

Busse) sowie den Antriebstechniken von FPT Industrial ein weltweit

anerkanntes, führendes Unternehmen bei der Entwicklung, der

Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen, die mit komprimiertem

Erdgas (CNG), Flüssigerdgas (LNG) und Biomethan angetrieben werden.

Die Verbrennung von CNG ist umweltschonender als die von Benzin und

die Mehrheit der Fahrzeuge von CNH Industrial ist auch für den

Einsatz dieses alternativen Kraftstoffes vorbereitet.



Das Engagement von CNH Industrial für Erdgasfahrzeuge



Mit seinen Marken Iveco, Iveco Bus und Heuliez Bus ist CNH

Industrial dank der von der Marke FPT Industrial, einem Spezialisten

für Industriemotoren entwickelten Antriebstechnik, der europäische

Marktführer bei Erdgasfahrzeugen.



Das Unternehmen und seine Marken haben seit 1996 die umfassendste

Palette von CNG-, LNG-, Hybrid- und elektrischen Fahrzeugen für den

öffentlichen Personenverkehr entwickelt, die derzeit auf dem Markt

verfügbar ist. Heute haben die Marken von CNH Industrial mit

insgesamt über 16.000 Fahrzeugen, wovon 5.800 im öffentlichen

Transport eingesetzt sind, den größten Marktanteil bei den mit

alternativen Kraftstoffen angetriebenen Fahrzeugen auf Europas

Straßen. Im vergangenen Jahr wurden über 900 Erdgasfahrzeuge von

Iveco und Iveco Bus an Kunden ausgeliefert und 25 % der von Iveco Bus

in Europa produzierten Niederflur-Stadtbusse wurden mit Erdgas

angetrieben.



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 32.000 verkauften

CNG-Motoren ist FPT Industrial ein Vorreiter bei Erdgaslösungen für

den Straßen- und Off-Road-Markt. Des Weiteren verfügt die Marke über

die umfassendste Motorenpalette des Marktes für den Straßeneinsatz

und sie ist in der Lage, die Nachfrage sowohl nach Nutzfahrzeug- als

auch nach Busanwendungen zu erfüllen.



In Israel führte die Partnerschaft mit der Israel Fuel Choices

Initiative zur Auslieferung des bisher ersten, mit Erdgas

angetriebenen Fahrzeuges im Land: eines mit CNG angetriebenen,

schweren Iveco Stralis Lkws, der von der Fridenson Group, einem der

größten Logistikunternehmen des Landes bestellt wurde. Die

Transaktion wurde von MCA abgewickelt, dem Alleinimporteur von Iveco

in Israel, der auch mehrere Marken von FCA vertritt.



Erdgas stellt eine Brücke zu Gas aus erneuerbaren Quellen dar, wie

z. B. Biomethan, das aus aufbereitetem Biogas gewonnen wird.

Biomethan kann CO2 Emissionen um bis zu 100 % reduzieren, ohne dass

das bestehende Erdgasverteilungsnetz oder die derzeit auf dem Markt

verfügbaren Erdgasfahrzeuge verändert werden müssen. Der Großteil des

Portfolios der Nutzfahrzeuge und Busse von CNH Industrial sind

bereits für den Betrieb mit Biomethan vorbereitet.



In diesem Zusammenhang testet derzeit New Holland Agriculture, die

Landwirtschaftsmarke von CNH Industrial, ihren T6.140 Methane Power

Traktor. Dieser Prototyp der zweiten Generation ist ein wichtiger

Schritt in Richtung des energieunabhängigen Landwirtschaftskonzeptes,

das sich auf die Fähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe

konzentriert, Energie aus natürlichen Quellen zu produzieren, in

diesem Falle Biomasse, welche die Maschinen und die Farm selbst mit

Energie versorgen. Dies ist ein weiteres Zukunftskonzept, das in

zahlreichen weltweiten landwirtschaftlichen Szenarien erfolgreich

angewandt werden könnte, unter anderem auch im Landwirtschaftssektor

Israels.



Der neue Stralis Natural Power von Iveco



Im Juni brachte Iveco den neuen Stralis NP (Natural Power) auf den

Markt, der mit komprimiertem Erdgas und Flüssigerdgas angetrieben

wird und der bisher nachhaltigste Fernverkehrs-Lkw ist. Er verfügt

über den neuen Cursor 9 Natural Power Euro-6-Motor von FPT

Industrial, der als erster Motor seiner Art über dieselbe Leistung

und das gleiche Antriebsmoment verfügt wie ein vergleichbarer

Dieselmotor.



Die reine LNG-Version des neuen Stralis NP besitzt eine

nachgewiesene Reichweite von 1.500 km. Damit ist er erste wirkliche

Gas-Fernverkehrs-LKW, der eine alternative zu Dieselfahrzeugen

darstellt und der bisher nachhaltigste Langstecken-LKW. Das Modell

wurde israelischen Kunden in den vergangenen Monaten vorgestellt, die

seiner Leistung und der Reichweite ihre Anerkennung aussprachen.



Heute ist Iveco in der Lage, seine gesamte Palette von

Erdgasfahrzeugen in Israel anzubieten und verfügt in Zusammenarbeit

mit MCA über ein gut eingeführtes Servicenetz. Im Kontext eines, auf

alternative Kraftstoffe konzentrierten Transportsystems, wie es von

der Israel Fuel Choices Initiative geplant ist, ist der neue Stralis

NP, zusammen mit dem vollständigen Erdgasproduktportfolio von Iveco,

die perfekte Antwort für den Aufbau eines nachhaltigen

Transportsystems.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender

industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und

weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem

jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:

Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und

Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;

Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-

und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;

Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den

Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und

Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des

Unternehmens: www.cnhindustrial.com



