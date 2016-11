Mitteldeutsche Zeitung: zur Steuerschätzung

(ots) - Der bemerkenswerte Aufschwung am Arbeitsmarkt und

die kräftigen Lohnerhöhungen der jüngeren Vergangenheit haben die

Kassen so gefüllt, dass Deutschland sich etwas leisten kann. In der

allgemeinen Aufregung über die Flüchtlingszahlen ist beinah

untergegangen, dass die Milliardenaufwendungen für die Aufnahme der

Hilfe suchenden Menschen nicht auf Pump finanziert wurden. Natürlich

brauchte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auch viel

Glück, um dies zu schaffen. Nicht nur die gute Konjunktur half ihm.

Auch die niedrigen Zinsen erleichterten ihm die Arbeit. Schwarz-Rot

wird in die Geschichte eingehen als ein Bündnis, das ohne neue

Schulden auskam. Das hat kaum einer für möglich gehalten.







