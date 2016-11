Märkische Oderzeitung: Steuervorteile für Bauern stoßen auf Kritik

(ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



die "Märkische Oderzeitung" veröffentlicht in ihrer

Sonnabend-Ausgabe folgende Exklusiv-Meldung.



Die Meldung ist bei Nennung der Quelle "Märkische Oderzeitung"

sofort frei.



Steuervorteile für Bauern stoßen auf Kritik



Frankfurt (Oder). Das von CSU-Agrarminister Christian Schmidt in

dieser Woche vorgestellte Hilfspaket für Landwirte sorgt für Kritik.

Zum 600-Millionen-Euro-Programm gehören neben Liquiditätshilfen und

Bürgschaften für Milchbauern nämlich auch Steuervorteile. Konkret

geht es um eine sogenannte Gewinnglättung. Bauern können demnach

künftig über drei Jahre bei der Einkommenssteuer Gewinne und Verluste

verrechnen, also gute und schlechte Jahre ausgleichen. Auf 50

Millionen Euro beziffert Schmidt die Kosten der Offerte. Frank

Hechtner, Professor für Steuerwirkungslehre an der FU Berlin, findet

das gar nicht gut. "Diese lobbypolitische Begünstigung ist

systematisch nicht zu begründen", sagt er der "Märkischen

Oderzeitung" (Sonnabendausgabe). Es werde damit der

Progressionseffekt bei schwankenden Einkünften "teilweise

zurückgenommen". Es sei aber gewollt, dass höhere Einkünfte relativ

höher belastet werden. Dass Schmidts Regelung rückwirkend gelten soll

und nicht unerhebliche Bürokratiekosten produziere, komme erschwerend

hinzu. Auch unter den Bauern sind die Steuervorteile umstritten, es

profitieren nämlich nur kleine Betriebe, wie sie vor allem in

Schmidts süddeutscher Heimat stark vertreten sind.

Agrargenossenschaften und GmbHs gehen leer aus. Brandenburgs

Bauernpräsident Henrik Wendorff sieht darin "eine ärgerliche

Unterscheidung", die viele Betriebe in den neuen Ländern hart treffe.







Pressekontakt:

Märkische Oderzeitung

CvD



Telefon: 0335/5530 563

cvd(at)moz.de



Original-Content von: M?rkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Märkische Oderzeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.11.2016 - 18:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1420877

Anzahl Zeichen: 2123

Kontakt-Informationen:

Firma: Märkische Oderzeitung

Stadt: Frankfurt/Oder





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung