CRMPATHY: auf den Handel zugeschnittene CRM-Lösung

Mit CRMPATHY gibt es die erste auf den Handel zugeschnittene CRM-Lösung.

(firmenpresse) - Auf dem Handelskongress am 16. und 17. November in Berlin präsentieren die dialogagenten aus Wuppertal erstmalig im Handelsumfeld ihre neue CRM-Lösung CRMPATHY. Mit ihr bieten die CRM-Experten die erste gezielt auf die Bedürfnisse des Handels ausgerichtete Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement. Die innovative CRM-Lösung der nächsten Generation bietet dabei von der Einbindung und Unterstützung des Verkäufers auf der Verkaufsfläche und den gezielten Anstoß von Kommunikations- und Serviceketten bis zur integrierten Empfehlungs- und Marketingautomation alle notwendigen Funktionen und Tools, um Handelsunternehmen fit für Gegenwart und Zukunft als auch für die kanalübergreifende Begleitung ihrer Kunden am Markt zu machen. So werden mit der Lösung die CRM-Prozesse von der Kasse in den Beratungs- und Verkaufsprozess auf der Fläche vorgezogen. Im Gegensatz zu den Ansätzen, die Online-Shops auch im stationären Verkauf verfügbar zu machen, unterstützt CRMPATHY die persönliche Beratung und die besondere Kundenbeziehung auf der Verkaufsfläche. CRMPATHY baut dabei konsequent auf die Grundlagen für modernes Marketing von Prof. Heribert Meffert: Innovation, Integration Individualisierung und Integrität. Händlern bietet CRMPATHY damit einen nachhaltigen Benefit für den Aus- und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und stärkt Umsatz und Marktposition.

Für Sven Bruck, Begründer des empathischen CRMs und Geschäftsführer der dialogagenten, ist das essentiell. "Nur wenn Handelsunternehmen es schaffen, ihre Kunden am Point-of-Sale richtig abzuholen, werden sie im Wettbewerb die Nase vorn haben. Sie müssen sich auf ihre Stärken, etwa den individuellen Service und die vertrauensvolle Beratung, konzentrieren können. Die Mitarbeiter benötigen dazu alle relevanten Informationen. Auf der anderen Seite müssen aber auch alle Informationen aus den Verkaufsgesprächen problemlos wieder eingespielt werden können. Und da meine ich nicht Geburtsdatum und Familienstand, sondern vielmehr weiche Faktoren wie Kaufmotive oder individuelle Vorlieben. Wer so den Kunden versteht, kann empathisch auf ihn zugehen und ihm ganz neue Angebote mit echten Mehrwerten für ihn machen."

CRM-Meilenstein mit 25-jähriger Erfahrung

CRMPATHY basiert auf einer mehr als 25-jährigen Erfahrung der dialogagenten bei der Umsetzung von CRM-Softwarelösungen in Handelsstrukturen, insbesondere aus der Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie und deren Handelspartnern in Deutschland. Die Software ist aber noch mehr: sie ist sowohl technisch ausgereiftes CRM-High-End-Tool als auch strategisches Vertriebs- und Marketingtool. Grundlage ist dabei die Philosophie des empathischen CRMs, bei der die "empathischen Motive" einer Kaufentscheidung als Grundlage für die weitere Entwicklung der Kundenbeziehung genutzt werden. Zudem setzt CRMPATHY konsequent und zielgerichtet die neuen Grundlagen für modernes Marketing des Marketingpapstes Prof. Heribert Meffert um. In seinen 4i fordert der Begründer des Marketings in Deutschland von den Unternehmen neben Innovation und Integration insbesondere auch ein Höchstmaß an Individualisierung und Integrität. CRMPATHY leistet dies und ist auch in dieser Hinsicht ein Meilenstein.

CRMPATHY ist die nächste Stufe des CRM

Führende Experten aus dem CRM- und Marketingumfeld sehen CRMPATHY schon als nächste Stufe des CRM. Nicht nur hinsichtlich der Technik, sondern insbesondere auch wegen der Methodik. Die Kombination aus Empathie und analytischen Prozessen bietet Händlern und Herstellern den größtmöglichen Benefit für den Aus- und Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen. In Zahlen: 300-fach bessere Conversionrates, bis zu 80 % Erfolgsquoten bei Markteinführungen, bis zu 3-fache Kundenloyalität bei Produkten mit langen Kaufzyklen und bis 99,9 % der Vertriebspartner nutzen angebotene Maßnahmen und Service. Zahlen, die für sich sprechen. So ist auch Heidi Obermeyer, frühere Geschäftsführerin von Fressnapf Österreich und österreichische Unternehmerin des Jahres 2010, eine der vielen begeisterten Unterstützer aus dem Handelsumfeld.

Lernen Sie CRMPATHY live auf dem CRM Excellence Day (15.11.2016, Sofitel Berlin) und auf dem Handelskongress (16.11. und 17.11.2016, Maritim Hotel Berlin, Stand B9) kennen.

Einladung zum PRESSEGESPRÄCH auf dem Handelskongress in Berlin:

Pressevertreter sind herzlich eingeladen zur Präsentation von CRMPATHY im Handelsumfeld und zur Vorstellung der 4i"s für CRM und Marketing von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert, dem früheren Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Handelshochschule in Leipzig und dem Begründer des modernen Marketings in Deutschland. Sven Bruck, die dialogagenten, wird die neue Philosophie des Empathischen CRMs, Marketing im Handel der Zukunft, die 4i"s und die Umsetzung in der CRM-Lösung der nächsten Generation, CRMPATHY, diskutieren.

Datum: 16.11.2016 (Deutscher Handelskongress)

Ort: Maritim Hotel Berlin (Stauffenbergstraße 26), Salon Paris 12/13

Uhrzeit: 13.15 bis 14.00 Uhr

Es werden Getränke und kleiner Imbiss gereicht.

Bitte melden Sie sich zum Pressegespräch unter presse(at)agentur-zuhoeren.de an.

die dialogagenten aus Wuppertal sind seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt. Anfangs als ABS Computer GmbH, Agentur für EDV-gestütztes Marketing, umfasst ihre Leistungspalette heute die gesamte Bandbreite an Dialogmarketingmaßnahmen - von der Strategie und Beratung über die kreative Umsetzung bis zur datentechnischen und operativen Abwicklung. Kunden von "die dialogagenten" kommen aus den Bereichen Automobil, Handel und Versicherungen, Verkehr, Gesundheitswesen und Tourismus. Über 60 Mitarbeiter entwickeln Dialog- und CRM-Konzepte, die kreativ und technisch ausgefeilt sind. Mit meist inhouse entwickelten Softwarelösungen erschließen sie nachhaltig Kundenpotenziale und optimieren dauerhaft Dialogprozesse. Der geschäftsführende Gesellschafter Sven Bruck gilt als der Erfinder des "Empathischen CRM" und hat mit seinem Unternehmen "die dialogagenten" CRMPATHY, ein revolutionär neues High-End-CRM-System entwickelt, welches die Ansprüche an das Empathische CRM perfekt umsetzt und dem Handel eine Vielzahl von Mehrwerten der Kundenbindung in der digitalen Transformation ermöglicht. CRMPATHY gilt als nächste Entwicklungsstufe im Customer-Relationship-Management.

die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH

Datum: 04.11.2016

