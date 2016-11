Westfalen-Blatt: zum CSU-Parteitag

(ots) - Diesen Parteitag hat der CSU-Chef ganz für

sich. Horst Seehofer allein zu Haus. Aber was nutzt das? Die

CSU ist in Unordnung geraten und mit ihr die gesamte Union. Der

bayerische Ministerpräsident trägt daran gehörigen Anteil. Immerhin:

Klassenkeile für die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende kann es dieses

Mal nicht wieder geben. Seehofer hat sich vor sich selbst geschützt:

Angela Merkel wurde erst gar nicht eingeladen. Das ist nicht nur

protokollarisch ein Tiefpunkt in den Beziehungen der

Schwesterparteien. Das persönliche Verhältnis ist ohnehin zerrüttet:

Merkel und Seehofer - daraus wird kein funktionierendes

politisches Tandem mehr. Dabei hätte es auch anders laufen können im

Streit um die Flüchtlingspolitik. Die Bayern lieferten in den

Chaoswochen Ende 2015 ein Musterbeispiel für staatliche und

zivilgesellschaftliche Leistungsfähigkeit. Die keineswegs

unbegründete Kritik der CSU am Kurs und vor allem am

Kommunikationsverhalten der Kanzlerin hatte aber selten

konstruktiven und zu oft destruktiven Charakter. Der bis heute

verbissen geführte Streit um die Vokabel »Obergrenze« beweist das

ebenso eindrucksvoll wie die dramatische sprachliche

Entgleisung, Angela Merkel führe eine »Herrschaft des Unrechts«.

Der CSU-Vorsitzende selbst hat die CDU-Mitglieder zur Solidarität mit

Merkel gezwungen - so manchen ganz sicher mit geballter

Faust in der Tasche. Seehofer hat voll auf Distanzierung gesetzt -

das Risiko der Selbstverzwergung war da von vornherein inklusive.

Eine sichtbare Trophäe aber - zum Beispiel eine Entschuldigung

der Kanzlerin - blieb aus. Nun diktiert der Kalender das Geschehen -

in Bayern wird erst nach dem Bund gewählt. Das heißt im Klartext:

Die CSU muss sich entscheiden, ob sie Angela Merkel - so sie denn

noch einmal antreten will - wieder zu unterstützen bereit wäre.



Kein Wunder, dass da jedes Bemühen um Geschlossenheit reichlich

gequält wirkt. Und das neue alte Feindbild Rot-Rot-Grün kommt fast

wie ein Ablenkungsmanöver daher. Nach wie vor könnte die CSU die AfD

wohl am glaubhaftesten bekämpfen. Seehofers bisheriges Vorgehen

aber hat sie eher gestärkt. Er hat den politischen Gegner an der

falschen Stelle ausgemacht. Gelohnt hat sich das nicht. Einer

aktuellen Meinungsumfrage zufolge würde die CSU derzeit bei einer

Landtagswahl nur 44 Prozent der Stimmen bekommen - die absolute

Mehrheit wäre dahin und die AfD mit neun Prozent sicher im Landtag

vertreten. Für die CSU ist das ein Horrorszenario. Ihr Einfluss und

ihr Auftreten in Berlin - Poltern inklusive - gründen allein auf

dem Versprechen, in Bayern zu dominieren und die Konservativen für

die Union deutschlandweit zu bedienen. Beides ist nachhaltig in

Gefahr. Die CSU hat in den nächsten zwei Jahren viel zu verlieren.

Und Horst Seehofer muss gehörig aufpassen, keinen Scherbenhaufen

zu hinterlassen.







