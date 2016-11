Rheinische Post: Kommentar /

Zeichen gegen Erdogan

= Von Matthias Beermann

(ots) - Der Umbau der Türkei von einem Rechts- in einen

Polizeistaat schreitet in beängstigendem Tempo voran. Unter dem

Vorwand des Anti-Terrorkampfs schaltet Präsident Erdogan seit dem

gescheiterten Staatsstreich systematisch jede Opposition aus und

lenkt sein Land jeden Tag ein Stückchen weiter in eine Diktatur - und

damit weiter weg von Europa. Aus Brüssel und Berlin kam dazu lange

nur betretenes Schweigen. Die EU hat sich unter Führung der

Bundeskanzlerin mit dem Flüchtlingsdeal erpressbar gemacht. Aber das

darf nicht länger als Entschuldigung dienen. Das Maß ist voll. Die

Türkei, die Erdogan anstrebt, ein autoritär geführtes Land mit

Todesstrafe, gehört nicht nach Europa. Deswegen müssen die

Beitrittsgespräche jetzt mindestens unterbrochen werden. Sie machen

derzeit keinen Sinn. Schlimmer noch: Wenn die EU jetzt mit Rücksicht

auf die Flüchtlingszusammenarbeit weiter so tut, als wäre nichts,

tritt sie ihre eigenen Werte mit Füßen. Erdogan ist ein Abbruch der

Gespräche sicherlich herzlich egal. Aber für seine Opfer wäre er ein

wichtiges Zeichen unserer Solidarität.



