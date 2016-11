Badische Neueste Nachrichten: zu Türkei-Verhaftungen

Kommentar von Susanne Güsten

(ots) - Seit dem Putsch sind zahlreiche Beamte und

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ihrer Posten enthoben worden;

fast 40 000 angebliche Putschhelfer sitzen in Untersuchungshaft. Die

Hexenjagd wird benutzt, um die Vorherrschaft der AKP-Anhänger im

Staatsapparat zu zementieren. Geordneten politischen Widerstand gegen

diesen Kurs gibt es nicht. Erdogans Türkei ist weitgehend

unempfänglich für Druck der EU und der USA: Die Bedeutung des Landes

in der Flüchtlingsfrage und im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS)

in den Nachbarländern Irak und Syrien hat Erdogan in der Ansicht

bestärkt, dass Europa und die USA die Türkei dringender brauchen als

umgekehrt.







