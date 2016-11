Trainer des Jahres 2016

Marc M. Galal wurde von der Europäischen Trainerallianz zum Trainer des Jahres 2016 Gewählt.

Marc M. Galal Trainer des Jahres 2016

(firmenpresse) - Marc M. Galal bietet Seminare zu den Schwerpunkten „Verkauf“ und Persönlichkeitsentwicklung“ an. Das von ihm entwickelte Verfahren Neuro Linguistic Selling, kurz nls®, basiert auf der anerkannten Methode der Neuro-Linguistischen Programmierung (NLP). Seit über 17 Jahren lehrt er diese nls® Strategie mit großem Erfolg in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Marc M. Galal erwarb sein Grundlagenwissen in Europa. Hier war er bereits in zahlreichen namhaften Unternehmen erfolgreich als Trainer tätig und vervollständigte seine Ausbildung in den renommiertesten Trainingsakademien der USA. Er ist lizenzierter Trainer der Society of NLP (USA) und wurde vom NLP-Altmeister Dr. Richard Bandler persönlich ausgebildet.

Seine Großveranstaltungen, wie z.B. das „No Limits!“-Seminar zur persönlichen Weiterbildung, werden regelmäßig von mehreren tausend Teilnehmern besucht. Die Wahl zum Trainer des Jahres 2016 fällt auf Marc M. Galal, der bereits 1,6 Millionen Zuhörern und Lesern seine Erfolgsstrategien vermittelt hat. Seine Motivation, Präsenz und Power begeistern seine Teilnehmer immer wieder aufs Neue und verleihen dem charismatischen Trainer eine besondere Stellung im Segment der Verkaufstrainer.







Der Markt der beruflichen Weiterbildung ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl methodischer und fachlicher Ansätze in der Erwachsenenbildung, die je nach Trainingsbedarf eingesetzt werden. Hierfür gibt es bislang keinen staatlich geregelten Abschluss.

Um so wichtiger ist es, dass die in diesem Markt tätigen Speaker, Trainer & Coaches zur Transparenz im Markt beitragen und sich zum Schutz der Kunden- und Klienteninteressen einem gemeinsamen bindenden Kodex unterwerfen.



Dieser Berufskodex bietet die Basis dafür, dass professionelle Dienstleister in der Weiterbildungsbranche ihre Arbeit in Übereinstimmung mit beruflichen Qualitätsstandards und in persönlicher Integrität der Speaker, Trainer & Coaches ausüben.



Die Mitglieder der Europäischen Trainer Allianz bestätigen daher verbindlich die vollinhaltliche Anerkennung des Berufskodex der Europäischen Trainer Allianz.

