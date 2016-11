Afrika-123.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Afrika!

(firmenpresse) - Afrika ist einer der Kontinente der Erde. Mit einer Fläche von 30,2 Millionen km² macht er etwa 22 % der gesamten Landfläche der Erde aus. Er wird von etwas mehr als 1,1 Milliarden Menschen (Stand Mitte 2014) bewohnt.



Damit ist Afrika sowohl nach Ausdehnung als auch nach Bevölkerung der zweitgrößte Erdteil.



Nach der Out-of-Africa-Theorie gilt Afrika als die "Wiege der Menschheit", wo im Zuge der Hominisation die Entwicklung zum anatomisch modernen Menschen Homo sapiens stattfand.



Eine der frühesten Hochkulturen der Menschheit bildete sich im Alten Ägypten und es entstanden auf dem Kontinent über die Jahrtausende verschiedene Großreiche.



Der Sklavenhandel seit dem 16. Jahrhundert und die spätere Kolonisation durch europäische Staaten ("Wettlauf um Afrika") führten zu teils willkürlicher Gebietsaufteilung.



Sie wurden im Zuge der Dekolonisation ab der Mitte des 20. Jahrhunderts von vielen neu gebildeten afrikanischen Ländern übernommen, deren Gebiete sich bis heute verändern.



Die heterogenen Völker Afrikas hatten traditionell andere Siedlungsgebiete, was zu verschiedenen Konflikten und Kriegen beitrug.



Während die meisten Länder Afrikas lange autokratisch regiert wurden, setzten sich ab dem späten 20. Jahrhundert häufiger demokratische Bewegungen durch, wobei die Region Afrika beim Demokratieindex 2014 noch immer am schlechtesten abschneidet.



Armut, Hungersnöte und Gesundheitsprobleme konnten durch Bildung, wirtschaftliche und infrastrukturelle Fortschritte in den letzten Jahrzehnten erheblich verringert werden.



Einige afrikanische Länder zählen seit Beginn des 21. Jahrhunderts jedoch zu den weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften.





Die Rohstoffe und die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen des Kontinents sind von zunehmender Bedeutung für die afrikanischen Länder wie auch mit ihnen handelnde Industrie- und Schwellenländer.



