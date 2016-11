Neu: Die Themenseite "Europa" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zum Thema Europa!

Neue Themenseiten bieten auf Deutsche-Politik-News.de Übersichten zu besonders interessanten thematischen Schwerpunkten wie z.B. "Europa".

(firmenpresse) - Europa ist ein Erdteil, der sich über das westliche Fünftel der eurasischen Landmasse erstreckt.



Obwohl es geographisch gesehen ein Subkontinent ist, der mit Asien zusammen den Kontinent Eurasien bildet, wird es historisch und kulturell begründet meist als eigenständiger Kontinent betrachtet.



Dies verweist darauf, dass sich der Begriff "Europa" nicht in der geographischen Definition erschöpft, sondern sich auch auf historische, kulturelle, politische, wirtschaftliche, rechtliche, ideelle und identitäre Aspekte bezieht.



Die Einwohner Europas werden als Europäer bezeichnet. Mit über 700 Millionen Einwohnern gehört Europa zu den dichter besiedelten Teilen der Erde.



Link zur Themenseite "Europa": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Europa



Europa ist stark urbanisiert, besonders im Bereich der Hauptstädte und der Megalopolis "Blaue Banane". Bedeutende politische Bündnisse Europas sind vor allem der Europarat und die Europäische Union.



Europa hat im Osten gegenüber Asien keine eindeutige geographische oder geologische Grenze. Deshalb sind die ?Grenzen Europas' eine Frage gesellschaftlicher Übereinkunft.



Der Kontinent liegt hauptsächlich in den gemäßigten Breiten. Das Klima ist in Europa im Vergleich mit Gebieten gleicher geographischer Breite in anderen Erdteilen wegen des Einflusses des relativ warmen Golfstroms milder.



Link zum Europa-Portal Europa-123.de: http://www.europa-247.de



Definiert man die Grenze Europas gemäß der Definition Strahlenbergs gibt es zurzeit 46 souveräne Staaten, die ganz oder teilweise in Europa liegen. 27 davon sind Mitglied der Europäischen Union.



Der 28. Mitgliedstaat der EU, die Republik Zypern, zählt geographisch zu Asien.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Europa, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Deutsche-Politik-News.de, Europa-247.de" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





http://www.europa-247.de



Dr. Harald Hildebrandt

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



