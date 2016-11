Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik



Seuche rafft in Sachsen-Anhalt 1500 Kaninchen dahin

(ots) - So schlimm hat eine Tierseuche seit Jahren nicht

mehr in Sachsen-Anhalt gewütet: Nach Schätzungen des Verbandes der

Kaninchenzüchter verendeten bereits 1 500 Tiere an einer Erkrankung,

hervorgerufen vom RHD-Virus. Vor allem der Süden ist massiv von der

unter dem Namen Chinaseuche bekannten Epidemie betroffen. Dort

spricht man bereits von einem Flächenbrand. Das berichtet die in

Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabendausgabe).

Zahlreiche der traditionell im Herbst und Winter stattfindenden

Kaninchenschauen wurden abgesagt. "Die Situation ist schwierig und

angespannt", sagte Mike Hennings, Präsident des Züchterverbandes, der

Zeitung.



Die Seuche wurde 1984 erstmals in China festgestellt und war

bisher in Deutschland vor allem in ihrer ersten Variation

aufgetreten. Seit 2013 gibt es hierzulande vereinzelt Fälle des

zweiten Typs. In diesem Jahr haben sie nun massiv zugenommen. Das

Virus wird dabei nicht nur über Insekten, sondern auch bei engem

Kontakt der Tiere untereinander übertragen. Das macht die Erkrankung

so tückisch. Denn innerhalb kürzester Zeit werden ganze Bestände

vernichtet. "Ist ein Kaninchen im Stall infiziert, dauert es

mitunter nicht einmal einen Tag, bis alle Kaninchen verendet sind",

sagt Hennings. Die Züchter könnten nur tatenlos zuschauen, wie ihre

Tiere an inneren Blutungen sterben.







Datum: 05.11.2016 - 02:00

