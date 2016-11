Rheinische Post: Grünen-Chef Özdemir: Parteitag wird Vermögensteuer beschließen

(ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir erwartet auf dem

Bundesparteitag kommende Woche einen Beschluss seiner Partei zur

Einführung einer Vermögensteuer. Auf die Frage, ob das Wort

"Vermögensteuer" im Parteitagsbeschluss stehen werde, sagte Özdemir

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe):

"Davon gehe ich aus. Es sollte deshalb auch niemand Hautausschlag

bekommen." Özdemir, der dem moderateren Realo-Flügel seiner Partei

angehört, warnte die Grünen jedoch zugleich davor, sich in dem

Beschluss allzu apodiktisch auf die Vermögensteuer festzulegen. "Ich

finde es ja auch richtig, eine verfassungsfeste, ergiebige und

umsetzbare Vermögensteuer nicht auszuschließen, aber sich auch nicht

apodiktisch darauf festzulegen, um so einen gewissen Spielraum bei

alternativen Maßnahmen zur Vermögensbesteuerung zu haben", sagte

Özdemir. "Denn beim Ziel einer stärkeren Besteuerung sehr hoher

Vermögen sind wir uns ja alle einig", sagte der Grünen-Vorsitzende.

Im Streit seiner Partei über die Abschaffung Ehegattensplittings

plädierte Özdemir dafür, den Steuervorteil nur für neue Ehen zu

streichen und nicht auch für bereits bestehende Ehen. "Wir wollen

nicht durch die sofortige Abschaffung des Ehegattensplittings

Menschen bestrafen, die auf der Basis des aktuellen Steuermodells

geheiratet haben", sagte Özdemir. "Ich unterstütze den Vorschlag, das

Ehegattensplitting ab einem Stichtag nur für neue Ehen zu streichen",

erklärte der Grünen-Vorsitzende.



