Rheinische Post:Özdemir fordert staatliche Zuschüsse zu Sozialbeiträgen von Geringverdienern

(ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Einführung

staatlicher Zuschüsse zu den Sozialbeiträgen von Geringverdienern mit

einem Brutto-Monatsgehalt von bis zu 2000 Euro gefordert. "Ich bin

für ein staatlich subventioniertes, neues Progressivlohn-Modell",

sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Samstagausgabe). "Der Staat muss mit Zuschüssen zu den

Sozialbeiträgen helfen, dass sich für mehr Menschen der Übergang vom

Mini-Job zu einem sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigungsverhältnis bis zu einer bestimmten Grenze - in einer

Größenordnung zwischen 1000 und 2000 Euro im Monat - lohnt", sagte

Özdemir. Durch die Umwandlung von Minijobs in reguläre,

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit einer höheren

Entlohnung könnten die Rentenansprüche von Geringverdienern steigen,

so könnte die drohende Altersarmut verhindert werden. Özdemir

plädierte zudem dafür, auch Abgeordnete und Selbstständige in die

gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. "Durch den Einbezug

weiterer Gruppen wie etwa Abgeordneter und anderweitig nicht

abgesicherter Selbstständiger wollen wir die Basis der gesetzlichen

Rentenversicherung verbreitern", sagte der Grünen-Vorsitzende.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420911

Anzahl Zeichen: 1578

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung