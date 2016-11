neues deutschland: Handelsexpertin Eberhardter: "Kein Buchstabe an CETA geändert"

(ots) - Die Handelsexpertin der NGO "Corporate Europe

Observatory", Pia Eberhardt, hält die Zusatzerklärungen zu dem am

vergangenen Sonntag unterzeichneten Freihandelsabkommen EU-Kanada

(CETA) für eine reine "PR-Nummer". Am Text sei kein Buchstabe

geändert worden, erklärte sie gegenüber der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). Die

Zusatzprotokolle und Erklärungen eigneten sich dagegen hervorragend,

"Nichtjuristen und Leute, die nicht so tief in der Debatte stecken,

zu verwirren".



Hinsichtlich des Konzern-Staat-Klageverfahrens, das auch in CETA

und TTIP festgeschrieben werden soll, habe es in vielen Ländern kein

Bewusstsein für die Risiken aus diesen vertraglichen Festlegungen

gegeben. Das ändere sich allerdings, wenn ein Staat verklagt werden.

Das sei auch in Deutschland der Fall, nachdem Vattenfall die

Bundesrepublik verklagt habe. Zudem gibt es nach Auffassung von

Eberhardt weder in Europa noch in Kanada oder den USA eine

systematische Diskriminierung ausländischer Investoren. "Solange es

diesen Nachweis einer systematischen Diskriminierung nicht gibt, gibt

es auch kein überzeugendes Argument dafür, eine Sondergerichtsbarkeit

einzuführen für ausländische Investoren", so die Wirtschafts- und

Politikwissenschaftlerin.







