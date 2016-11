NOZ: NOZ: Tafeln versorgen 220.000 Flüchtlinge mit Lebensmitteln

(ots) - Tafeln versorgen 220.000 Flüchtlinge mit

Lebensmitteln



Osnabrück. Die Tafeln in Deutschland haben derzeit nach eigenen

Angaben rund 220.000 Flüchtlinge als Kunden. Im Gespräch mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) sagte Jochen Brühl,

Vorsitzender des Bundesverbandes der Tafeln: "In Spitzenzeiten waren

es 280.000. Die Belastung der Ehrenamtlichen ist hoch, aber es läuft.

Wir sind Orte der Begegnung." Insgesamt würden 1,5 Millionen Menschen

regelmäßig das Angebot der Tafeln nutzen. Nach Angaben von Brühl

seien zahlreiche Flüchtlinge mittlerweile als Ehrenamtliche selbst

als Helfer bei den Lebensmittelausgaben engagiert, ein Teil arbeite

als sogenannte Bufdis über den Bundesfreiwilligendienst mit. "Die

Einbindung läuft gut", so Brühl.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1420915

Anzahl Zeichen: 1081

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung