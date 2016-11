neues deutschland: Linksfraktionschef Bartsch: Sofortiger Mehrheitswechsel im Bund wäre ein Risiko - aber möglich / Voraussetzung sei erkennbarer Linksschwenk

(ots) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat seine Partei

aufgerufen, angesichts der sozialen und politischen Herausforderungen

»über Bündnisfähigkeiten ernsthaft und jenseits von Ritualen und

Reflexen« nachzudenken. Er erneuerte seinen Vorschlag, »dass wir die

bestehende Bundestagsmehrheit nutzen sollten, um eine

fortschrittliche Politik einzuleiten«.



Ein solcher Weg sei »nicht ohne politisches Risiko. Wir wissen

nicht, ob sich eine solche Politik durch Wahlen im kommenden Jahr

bestätigen ließe«, so Bartsch in einem Gastbeitrag für die in Berlin

erscheinende Tageszeitung »neues deutschland« (Samstagausgabe). Der

Politiker verwies aber auf den »Reiz eines sofortigen

Mehrheitswechsels«, der darin bestünde, »einen Politikwechsel entlang

konkreter und bis zur Bundestagswahl nachvollziehbarer Inhalte zu

vollziehen. Ein erkennbarer Linksschwenk stünde so als Alternative

zum aktuellen Rechtsentwicklung zur Abstimmung.«



Laut Bartsch könne ein Politikwechsel nur dann als solcher gelten,

wenn er die wachsende soziale Ungleichheit, die Bedrohung der

Demokratie und die außenpolitische Instabilität in Angriff nehme.

Dies müsse in »handfesten Reformen konkrete Gestalt« annehmen, der

Linkenpolitiker verwies dabei unter anderem auf Vorschläge wie »die

Einführung einer armutsfesten und den Lebensstandard sichernden

Rente« sowie eine gerechte Besteuerung durch Millionärs-, Vermögens-,

Erbschafts- und Kapitalertragssteuer. »Das wären Einstiegsprojekte

für Reformen, die Alternativen zur Politik der Großen Koalition

bilden«, so Bartsch.



Seine eigene Partei rief Bartsch dazu auf, die Alltagssorgen

»derjenigen Menschen, die sich von der neoliberalen Modernisierung

bedroht oder aufs Abstellgleis geschoben sehen« stärker in den Blick

zu nehmen. Es könne nicht um »große Welterklärungen« gehen, sondern

konkrete Veränderung müsse erfahrbar werden. »Wir haben viele gute



Konzepte, aber haben wir auch die entsprechende politische Kultur, in

der diese verständlich rüberkommen?« Die Linkspartei solle

»ausstrahlen, dass ihr politisches Abenteurertum fremd ist. Sie muss

die Hoffnung vermitteln, dass sich das Leben durch Politik verändern

lässt«, so Bartsch.



Zugleich pochte der Linksfraktionschef darauf, dass die Vorschläge

der Linkspartei »weiter gehen als die benannten Einstiege in einen

Politikwechsel. Eine sozialistische Partei kann es bei einer

gerechten Besteuerung nicht bewenden lassen. Sie muss auch eine

andere Primärverteilung, also Veränderungen im Verhältnis von Kapital

und Arbeit, anstreben, was ohne Eingriffe in die

Eigentumsverhältnisse nicht geht«, so Bartsch. Er nannte unter

anderem »ein anderes Wirtschaftsmodell« sowie eine Politik sozialer

Gerechtigkeit »nicht nur im Inland«. Zudem dürfe eine sozialistische

Partei »keine fortschrittsfeindliche sein. Wir müssen die Chancen der

Digitalisierung gegen die damit einhergehenden Verwerfungen einer

industriellen Wende 4.0 stärken«.







