Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Verkehrsminister fordert jetzt flächendeckende Maut für ganz Europa / Groschek lobt Dobrindt: Er hat gekämpft und gewonnen

(ots) - Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister

Michael Groschek (SPD) zeigt sich beeindruckt von dem Maut-Erfolg

seines Ministerkollegen in Berlin, Alexander Dobrindt (CSU): "Er hat

hart für seine Maut gekämpft und in Europa gewonnen", sagte Groschek

der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen"

(Samstagausgabe). Groschek erwartet nun Maut-Regelungen auch für

weitere EU-Länder: "Logische Konsequenz ist die flächendeckende Maut

für alle in Europa", sagte der Minister.







Datum: 05.11.2016 - 12:02

Kommentare zur Pressemitteilung