Auseinandersetzung mit Islamisierung und Radikalisierung in einem Schul- und Buchprojekt

"Merves Weg" - Eine Spurensuche, warum sich junge Menschen dem IS zuwenden

In diesem Buch haben sich SchülerInnen in Rüsselsheim mit dem Thema IS beschäftigt - auf sehr eindru

(firmenpresse) - "Merves Weg - Zwei junge Deutsche in den Fängen des IS" ist ein ganz spezielles Buch. Es entstand im Rahmen eines Ethikkurses an der Max-Planck-Schule in Rüsselsheim. Die Schüler und Schülerinnen des Ethik-Kurses E-Phase aus dem Schuljahr 2013/2014 sind demnach auch die Herausgeber des Buches. Der Untertitel "Fragen und Antworten rund um das Thema IS - Anknüpfungspunkte zur Weiterarbeit im Unterricht" zeigt bereits die Intention, die mit der Veröffentlichung verbunden ist.



Gemeinsam mit ihrer Ethik-Lehrerin Judith Junk und der Autorin Sonja Rudorf entstand aber nicht etwa ein trockenes Sachbuch, sondern der Weg der Hautfigur wird in eine spannende Erzählung verpackt und um einen Frage-Antwort-Teil ergänzt. Nicht nur der einzelne Jugendliche, sondern vor allem auch Schulen und Jugendgruppen finden hier eine hervorragende Grundlage zu Gespräch und Diskussion, wenn um die Frage der Islamisierung und Radikalisierung von deutschen Jugendlichen geht.



Merve ist eine junge Deutsche "mit Migrationshintergrund". Ihre Mutter Leyla kam mit ihren Eltern aus der Türkei, da der Vater hier als Gastarbeiter eine Arbeit gefunden hatte. Merves Großeltern waren dem neuen Land gegenüber sehr offen, legten Wert auf deutsche Möbel und darauf, dass Leyla schnell die deutsche Sprache lernen sollte. Auch Merves Vater Vedat, der sein Geld als Krankenpfleger verdient, ist türkischstämmig. Die kleine Familie führt ein geordnetes Leben. Doch Merve fühlt sich überfordert von der neuen weiterführenden Schule, leidet unter der kriselnden Ehe ihrer Eltern, glaubt sich allein gelassen und weit entfernt von der Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. In dieser Situation trifft sie Yusuf. Die 15-jährige lässt sich von ihm für den Islam begeistern, der ihrem Leben Sinn und Halt verspricht. Wie sehr sie bereits in diese Welt und sogar in die Welt des IS eingetaucht ist, bemerken Merves Eltern erst, als sie eines Abends einen halb leeren Kleiderschrank und einen Abschiedsbrief ihrer Tochter vorfinden. Merve ist überzeugt, im Glauben ihren Weg gefunden zu haben und ihre Eltern mit ihrer Reise in ein anderes Land stolz machen zu können.





In "Merves Weg - Zwei junge Deutsche in den Fängen des IS" zeichnen die Schüler und Schülerinnen den Weg des jungen Mädchens nach. Sie gehen damit auch der Frage nach, welche Beweggründe es dafür geben kann, dass sich in Deutschland und anderen europäischen Ländern lebende junge Menschen für den IS interessieren. Sie haben über Radikalisierungsprozesse recherchiert, diskutiert und darüber geschrieben. Jede Schülerin und jeder Schüler hat entweder ein Kapitel zur Erzählung beigesteuert oder eine Antwort zum Frageteil. Herausgekommen ist ein hochinteressantes Buch für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Durch zahlreiche Anregungen für die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Darlegung wichtiger Sachverhalte bekommt der Leser einen Einblick in einen Bereich, der zurzeit hochaktuell ist und jede Beachtung verdient. Nur wer die Mechanismen und Hintergründe der Ideologisierung versteht, kann ihr entgegenwirken.



Bibliografische Angaben:



Ethik-Kurs E-Phase der MPS Rüsselsheim

Merves Weg - Zwei junge Deutsche in den Fängen des IS

ISBN: 978-3-86196-660-9

Taschenbuch, 72 Seiten, mit Fotos



Das Buch kann bei Amazon bestellt werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.papierfresserchen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Papierfresserchens MTM-Verlag

Leseranfragen:

Oberer Schrannenplatz 2, 88131 Lindau

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.11.2016 - 13:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1420928

Anzahl Zeichen: 3676

Kontakt-Informationen:

Firma: Papierfresserchens MTM-Verlag

Ansprechpartner: Martina Meier

Stadt: Lindau

Telefon: 08382 7159086



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.