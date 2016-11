Drei Monate lang in der Business Class doppelte Meilen sammeln

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 1. November 2016 – Ab sofort können Fluggäste der Cathay Pacific Business Class drei Monate lang doppelte Meilen bei Asia Miles, dem Vielfliegerprogramm der Airline, sammeln. Zwischen 1. November 2016 und 31. Januar 2017 schreibt die Premiumairline allen Business Class Passagieren, die sich für das Angebot registrieren und von Düsseldorf nach Hong Kong und zurück fliegen bis zu 28.600 Meilen (regulär 14.300) gut. Für die Strecke Frankfurt – Hong Kong - Frankfurt erhält das Meilenkonto zusätzliche 28.432 Meilen (regulär 14.216) bei vorheriger Registrierung.

Die doppelten Meilen können mit den aktuellen Business Class Angeboten kombiniert werden.

Hong Kong ab € 2.145*

China ab € 2.029*

Vietnam ab € 1.989*

Thailand ab € 2.289*

Japan ab € 1.975*

Korea ab € 1.985*

Singapur ab € 2.295*

Wer noch kein Asia Miles Mitglied ist, kann sich kostenlos auf der Asia Miles Seite anmelden. Fluggäste, die sich im Kampagnenzeitraum als neue Mitglieder bei Asia Miles registrieren und die doppelte Asia Miles Promotion nutzen, erhalten als einmaliges Willkommensangebot 500 Asia Miles extra.

Die gesammelten Meilen können für zahlreiche attraktive Prämien weltweit genutzt werden, zum Beispiel für Hotelübernachtungen, Transfers, Flugupgrades, Veranstaltungen und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Interessierte unter:

https://travel.asiamiles.com/ibe/common/home.do?market=DE&language=en&Search%2FsearchType=E

*Bedingungen finden Anwendung



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cathay Pacific Airways Limited ist eine in Hong Kong beheimatete Fluggesellschaft, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Dragonair Linienverkehrsdienste für Passagiere und Luftfracht zu 175 Destinationen* weltweit anbietet. Die Airline fliegt 44 Länder an. Cathay Pacific besitzt eine der jüngsten und modernsten Flotten in der Luft und zählt laut dem Unternehmen JACDEC zur sichersten Airline der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied der oneworld Alliance.

* inkl. Codeshare-Services

Die Flüge sind buchbar unter www.cathaypacific.com, im Reisebüro oder über die Cathay Pacific Reservierungsnummer 0800 7244208.

Cathay Pacific Airways Limited, Postfach 710261, 60492 Frankfurt

Tel.: 0800 7244208;

Email: fra_customersales(at)cathaypacific.com

Cathay Pacific App für iOS und Android

http://www.cathaypacific.com/cx/de_DE/travel-information/mobile-services/cathay-pacific-app.html

www.facebook.com/cathaypacificdeutschland



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Global Communication Experts GmbH

Pressearbeit Cathay Pacific Airways

Hanauer Landstr. 184

60314 Frankfurt

p: +49 69 17 53 71-030

f: +49 69 17 53 71-031

m: presse.cathay(at)gce-agency.com

w: www.cathaypacific.com/de, www.gce-agency.com



Kommentare zur Pressemitteilung