Locaboat Holidays präsentiert nach erfolgreicher Saison 2016 Hausbootreisen erneut bei Shows und auf Messen in ganz Deutschland

(firmenpresse) - Frankfurt, 02. November 2016. Locaboat Holidays, einer der führenden Anbieter für führerscheinfreien Hausbooturlaub in Europa, möchte den Erfolg in der Saison 2016 weiter ausbauen. Dieses Jahr freut sich das Unternehmen über ein zweistelliges Umsatzplus im Quellmarkt Deutschland. 2017 möchte Locaboat Holidays noch mehr Kunden für den führerscheinfreien Urlaub auf dem Hausboot begeistern und informiert dazu in ganz Deutschland über sein Angebot: Neben Multivisionsshows ist das Unternehmen bis März 2017 bei namhaften Outdoor- und Reisemessen mit einem eigenen Stand präsent. Die erste Station von Locaboat Holidays ist die Messe ReiseLust 2016 in Bremen, die am kommenden Freitag beginnt.

Messen in Bremen und Leipzig im November 2016

Auf der ReiseLust in Bremen präsentieren über 280 Aussteller neue Trends rund um den Urlaub. Das Team von Locaboat Holidays hält an seinem eigenen Stand wertvolle Tipps für Hausbooteinsteiger bereit und präsentiert den neuen Katalog für 2017. Interessierte finden Locaboat Holidays in Halle 4 am Stand 4B20. Die Reisemesse findet ab kommendem Freitag, den 4. November, bis Sonntag, den 6. November, in der Messe Bremen statt. Das Messejahr endet für Locaboat Holidays in Leipzig: Bei der Reisemesse Touristik & Caravaning informiert der Hausbootreisen-Anbieter von 16. bis 20. November 2016 an seinem Stand 5D17. Mit 600 Ausstellern aus aller Welt ist die Touristik & Caravaning die größte Reisemesse Mitteldeutschlands.

Eigene Messe-Stände 2017 Stuttgart, Hamburg und München

Auf der CMT in Stuttgart startet Locaboat Holidays von 14. bis 22. Januar in das Jahr 2017. Auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit mit knapp 2.100 Ausstellern stellt sich Locaboat Holidays in Halle 4 am Stand 4C24 vor. Im Februar 2017 ist der Hausbootreisenanbieter auf der größten Messe Norddeutschlands für Urlaub, Kreuzfahrt, Caravaning und Rad zu Gast: bei der REISEN 2017 in Hamburg. Von 8. bis 12. Februar können Interessierte an Stand B5.315 direkt mit Locaboat in Kontakt treten und sich kompetent beraten lassen. Aus dem Norden geht es Ende Februar in den Süden Deutschlands: Von 22. bis 26. Februar 2017 steht das Locaboat-Team auf der f.re.e in München an seinem eigenen Stand für Fragen und Beratung bereit. Die f.re.e ist eine der besucherstärksten Verbrauchermessen in Süddeutschland. Im vergangenen Jahr zog die Reise- und Freizeitmesse über 122.000 Besucher an.



Frankreich aus erster Hand: Bildgewaltige Multivisionsshows in deutschen Städten

Wer einen besonders bildlichen Einblick in das Erlebnis „Hausbooturlaub“ und die Locaboat-Destination Frankreich haben möchte, sollte die Multivisionsshows von Martin Schulte-Kellinghaus besuchen, der die Kanäle Frankreichs in- und auswendig kennt. Der Lörracher ist promovierter Naturwissenschaftler, widmet sich aber seit dem Ende seines Studiums seiner größten Leidenschaft, der Fotografie. Während seines Vortrags zum Thema „Hausboot durch Frankreich“ sehen die Besucher die ganze Vielfalt und Schönheit der Landschaft anhand der beeindruckenden Fotografien des Referenten. Die Multivisionsshow findet am 13. November in Karlsruhe und am 28. November 2016 in Bühl statt. 2017 ist Martin Schulte-Kellinghaus mit „Hausboot durch Frankreich“ am 8. Januar in Mannheim, am 11. Januar in Bad Säcking und am 5. März in Stuttgart zu Gast. Weitere Informationen zu den Shows unter http://bit.ly/2ezmDaR.

Weitere Informationen zum Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays finden Sie unter www.locaboat.com/de.

Den Locaboat-Katalog 2017 zum online durchblättern sowie die Möglichkeit, den gedruckten Katalog 2017 zu bestellen, gibt es unter http://bit.ly/2dxn1HK.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Locaboat Holidays:

40 Jahre Erfahrung und Expertise im Bootstourismus, 380 Boote, höchste Qualität, familiärer Service, interessante Routen: Locaboat Holidays garantiert seit 1977 gelungene Ferien auf Flüssen und Seen. Reisende haben die Wahl zwischen mehr als 200 Reiserouten in Deutschland, Frankreich, Italien, Irland, Holland und Polen. Locaboat Holidays ist der führende Anbieter im Bereich Hausbootverleih ohne Führerschein und hat mit der Pénichette® eigens für den Urlaub auf dem Wasser einen eigenen Bootstyp entwickelt.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:

Verena Ullrich & Monika Franzen

c/o Global Communication Experts GmbH

Hanauer Landstr. 184

60314 Frankfurt

Telefon: +49 69 17 53 71 – 056

presse.locaboat(at)gce-agency.com



Datum: 05.11.2016 - 15:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1420935

Anzahl Zeichen: 3725

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Verena Ullrich

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung