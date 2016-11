Dr. Walser Dental: Zahnärzte arbeiten in über 100 Ländern mit Walser® Zahn-Matrizen

In über 100 Ländern arbeiten Zahnärzte mit den Walser® Produkten. Die meisten von ihnen arbeiten mit Walser® Matrizen, durch deren Anwendung die Zahnärzte viel Zeit und somit Geld sparen.





Walser Zahn-Matrize / Foto: Dr. Walser Dental GmbH

(firmenpresse) - Mit unzähligen Händlern hat das Team der Dr. Walser Dental die vergangenen Jahre Gespräche geführt und weltweit Kontakte hergestellt. Viele internationale Fachhändler unterschiedlichster Kulturen wurden seither geschult, um die Produkte der Dr. Walser Dental und deren Anwendungsmöglichkeiten vorzuführen.



Weltweit sind die Zahnärzte verstreut, die mit Walser® Produkten arbeiten. Man kann mit geschlossenen Augen auf einen Punkt der Weltkarte tippen und man trifft sicher auf ein Land, in dem Dr. Walser Dental Kunden hat. Auf allen Kontinenten verteilt, wie zum Beispiel in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Afrika sowie in vielen Ländern, wie Französisch Polynesien, Neukaledonien, Puerto Rico, Indonesien, Ecuador, Syrien, Japan, Algerien, Russland und viele mehr.



Großes Interesse finden immer mehr die Produkte „Made in Germany“. Viele Zahnärzte, Studenten und Händler aus der ganzen Welt interessieren sich für die aufwändig hergestellten Medizinprodukte aus dem Hause der Dr. Walser Dental. So laufen bereits die Vorbereitungen für die Teilnahme als Aussteller an den Dentalmessen in Düsseldorf, Frankfurt, München und New York auf Hochtouren.



Mehr unter www.walser-dental.com











Über die Dr. Walser Dental GmbH



Die Dr. Walser Dental ist seit 1948 Hersteller von zahnärztlichen Instrumenten, die weltweit vertrieben werden. Seit Bestehen der Firma wurden zahlreiche Patente angemeldet. Getreu dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ werden praktische und wissenschaftliche Erfahrungen in die Herstellung aller zahnärztlichen Instrumente bis heute eingebracht. Mit einem Exportanteil von 75% liefert das Unternehmen seine Produkte weltweit in über 80 Länder.



Auszeichnungen:

Als erste Medizintechnikfirma 2006 im Innovationserfolg in den Top 10 bei Top 100, 2007 erneut Top 100 Unternehmen, 2007 „International Best factory Award” unter den Top 3, 2007, 2008, 2009 und 2010 für den „Oskar des Mittelstandes“ nominiert und den Industriepreis 2008 erhalten. 2008 „Top 100 Produkt“ in den USA. Für das soziale Engagement in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 vom Wirtschaftsministerium Baden Württemberg und der Caritas geehrt. 2009 erhielt die Firma den Wirtschaftspreis „Goldjupiter“. 2010 in die Top 10 der innovativsten Lösungen in der Medizintechnik beim Industriepreis gewählt. 2011 nominiert für den Industriepreis, 2011 in der Industrie-Bestenliste verewigt, 2011 Mittelstandspreis Lea Titel "Sozial engagiert 2011", 2011 nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ und Endrunde erreicht. 2012 Mittelstandspreis Lea Titel "Sozial engagiert 2012", 2012 nominiert für den „Oskar des Mittelstandes“ und Endrunde erreicht, Industriepreis 2012 Titel „Best of 2012“. Nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes 2013 und Endrunde erreicht, Sieger Industriepreis 2013 Kategorie Medizintechnik, LEA Mittelstandspreis 2013, zu den 5 besten Unternehmen ausgezeichnet. Best of 2014 beim Industriepreis in der Kategorie Medizintechnik, LEA Mittelstandspreis 2014, Titel „Sozial engagiert 2014“. Nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 2015. „Vielfalt gelingt“ Auszeichnung für kulturelle Vielfalt in der Ausbildung, LEA Mittelstandspreis 2015, Titel „Sozial engagiert 2015“, Großer Preis des Mittelstandes 2015 Endrunde erreicht, Demografie Exzellenz Award 2015 Top 5, nominiert für den „Großen Preis des Mittelstandes“ 2016, „Best of“ Industriepreis 2016, LEA Mittelstandspreis 2016, Titel „Sozial engagiert 2016“



