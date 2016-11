LUXURIÖSES ZELTERLEBNIS IM AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL

Exklusives Camping-Erlebnis der Luxusklasse am Ufer des Golf von Oman

(firmenpresse) - Maskat, Oman, 2. November 2016 – Sich vom Rauschen des Meeres wecken lassen und am weißen Sandstrand den Tag beginnen – diesen Traum erfüllt nun das Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel. Das 5-Sterne-Hotel in Maskat hebt Luxusurlaub auf ein neues Level und bietet seinen Gästen ab sofort ein exklusives Premium-Erlebnis im Luxuszelt am Ufer des Golfs von Oman.

Reisende, die auf der Suche nach besonderen Erlebnissen abseits der Touristenpfade sind, können ihren Aufenthalt im Al Bustan Palace nun um eine Übernachtung in einem luxuriösen Canvas Club-Zelt auf einem abgelegenen Strandabschnitt des Hotels vor der spektakulären Kulisse des Al Hadschar-Gebirges bereichern.

Das Arrangement beinhaltet eine Übernachtung im voll ausgestatteten Familienzelt, das nur einen Steinwurf vom Hotel entfernt liegt, inklusive des weltbekannten Service durch die Ladies und Gentlemen von Ritz-Carlton. Im Zelt erwartet die Gäste eine authentisch arabische Kulisse – zusammengestellt aus feinsten traditionellen Materialen und Kunsthandwerk.

In dieser abgelegenen Oase, weg vom geschäftigen Treiben, können Gäste die Quintessenz der Arabischen Halbinsel am feinen Sandstrand des Al Bustan neu für sich entdecken. Von einem Dinner vor dem Panorama des Sonnenuntergangs, über eine Nacht unter dem Sternenhimmel bis hin zum Genießen des Sonnenaufgangs – das Luxuszelt bietet sowohl Familien als auch Paaren ein unvergessliches und luxuriöses Camping-Abenteuer.

Canvas Club Tent Upgrade Arrangement:

•OMR 100 netto (circa 238 Euro) Aufpreis zu jeder Zimmerkategorie oder Junior Suite

•OMR 50 netto (circa 119 Euro) Aufpreis zu jeder Executive oder Presidential Suite

Inklusivleistungen: Übernachtung im Zelt, Turndownservice und Frühstück im Al Khiran Terrace. Frühstück im Zelt gegen Aufpreis. Reservierung und Informationen unter reservations.albustan(at)ritzcarlton.com und 00968 247 994 205.

Dinner im Canvas Club-Zelt

Gäste können das luxuriöse Camping-Erlebnis mit einzigartigen Speiseoptionen erweitern:



•Traditionell arabisches Dinner vom Holzkohlegrill: OMR 205 netto (circa 487 Euro) für zwei Personen, inklusive alkoholfreier Getränke

•Strandfrühstück: OMR 35 netto (circa 83 Euro) für zwei Personen

•Shisha: ab OMR 9,50 netto (circa 22 Euro)

Reservierungen sollten mindestens 48 Stunden vor dem Wunschtermin erfolgen.

Reservierung und weitere Informationen unter boxoffice.albustan(at)ritzcarlton.com.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt über 90 Hotels und Resorts in mehr als 30 Ländern und Hoheitsgebieten. Über 40 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind weltweit in Planung. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com und zur Kommunikation in Echtzeit #RCMemories. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton Hotel Company hat keine Häuser in Großbritannien und ist unabhängig vom The Ritz London.

Über den Canvas Club

Canvas Club wurde 2015 von Philip Eichkorn und Stefan Ullsperger gegründet, um Reisenden aus aller Welt einzigartige Reiseoptionen abseits der bekannten Touristenpfade im Mittleren Osten zu bieten – eine Camping-Erfahrung ohne Kompromisse in Sachen Komfort. Das Unternehmen verfügt über acht gut ausgestattete Luxus-Zelte, die überall im Oman aufgebaut werden können. Canvas Club möchte seinen Gästen nicht nur ein erinnerungswürdiges Erlebnis bieten sondern auch den Luxus, das Reisen für sich neu erfinden sowie Zeit und Ruhe abseits des Trubel genießen zu können. Mehr Informationen unter http://canvasclub.de.



