NEUES SPA-KONZEPT IM THE RITZ-CARLTON, ABAMA

Luxusresort führt globales Ritz-Carlton Spa-Konzept ein

(firmenpresse) - Teneriffa/ Frankfurt, 3. November 2016 – Das Luxushotel The Ritz-Carlton, Abama auf der Kanareninsel Teneriffa untermauert seinen exzellenten Ruf durch die Einführung des neuen markenweiten Spa-Konzepts von The Ritz-Carlton: Ab November 2016 kommen die Gäste des Resorts in den Genuss eines brandneuen Spa-Erlebnisses, das einige der erlesensten Behandlungen der Welt vereint – geschaffen, um die Erwartungen der anspruchsvoller werdenden Gäste zu übertreffen.

Kreiert von den Spa-Botschaftern von The Ritz-Carlton, dem größten Anbieter von luxuriösen Wellness-Diensten weltweit, sind die außergewöhnlichen Behandlungen des The Ritz-Carlton, Abama von den lokalen Bräuchen und Erzeugnissen der Insel inspiriert und werden individuell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten.

Das neue Spa-Menü des 5-Sterne-Hotels harmoniert perfekt mit dem Ort der Ruhe und Erholung, den das Abama Spa darstellt. Es wurde im Einklang mit den innovativen Produkten von Espa entwickelt, die natürliche Schönheit wissenschaftlich greifbar machen und in ihren wirksamen Rezepturen zur Anwendung bringen. Das Resort wird außerdem die neuartige und fortschrittliche Hautpflegemarke Sepai nach Teneriffa bringen. Das Unternehmen aus Barcelona bietet wissenschaftlich entwickelte Produkte, die auf dem von Sepai begründeten RMI5-Konzept basieren – intelligente molekulare Regeneration gegen die fünf Ursachen der Hautalterung. Diese allumfassende Rezeptur stützt sich auf fortschrittliche Forschung und Entwicklung.

Die regenerativen Behandlungen erfolgen gemäß der sieben Säulen des Wohlbefindens: Verwöhnen, Entspannen, Beruhigen, Verjüngen, Beleben, Erwecken und Transformieren, unter Anwendung einheimischer Zutaten, die die einzigartige Schönheit der Vulkaninsel widerspiegeln. Hinzu kommen die erstklassigen Massagen von The Ritz-Carlton, bei denen die Gäste beispielsweise in den Genuss der Earth, Wind & Fire Ganzkörper-Behandlung kommen, die vom inseleigenen Vulkan und höchsten Berg Spaniens – dem El Teide Vulkan – inspiriert ist und unter anderem Lavasand und –steine vereinen. Die North African Massage stützt sich auf diverse traditionelle Massage-Techniken, um den Kreislauf in Gang zu bringen und die Entspannung zu fördern. Das Traditional Abama Ritual beruhigt dank Papaya, biologischer Aloe Vera und Bananenextrakt.



Das neue Spa-Konzept wird sich dank seiner herausragenden Schönheitsbehandlungen, die mit ergebnisorientierten Praktiken durchgeführt werden, hervortun. Die umfassende Auswahl an Gesichts- und Körperbehandlungen präsentiert den höchsten Grad an Exzellenz in Sachen Altersbekämpfung und Verjüngung. Auch männliche Gäste kommen dabei nicht zu kurz, denn das ihnen gewidmete Angebot enthält tiefenwirksame Gesichtsbehandlungen, Muskelentspannungs- und Stressabbau-Massagen sowie das Power Hour Invigoration Ganzkörper-Treatment.

Hotelgäste können ihren Spa-Aufenthalt mit den Wasser- und Erholungsanlagen des Resorts ergänzen, darunter der Roman Thermal Spa Circuit, bei dem der Körper heißen und kalten Temperaturen ausgesetzt wird, um ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen, Giftstoffe freizusetzen und das natürliche Immunsystem zu stärken. Der Spa-Bereich des The Ritz-Carlton, Abama umfasst außerdem einen Fitnessbereich mit Yoga- und Meditationsräumen und den Garden Spa Entspannungsbereich. Den letzten Schliff bekommen glamouröse Jetsetter im Salon, der luxuriöse Maniküren, Pediküren und Haarstyling anbietet.

Nicht nur die neuen Behandlungen zelebrieren die Exzellenz des Abama Spa, auch die Umgebung, der Look und die Philosophie haben sich dem herausragenden Service verschrieben und basieren auf distinguiertem Design und praktischer Innovation. Mit seiner maurisch angehauchten Architektur, die die friedvollen Innenräume auf drei Stockwerken mit elf Behandlungsräumen durchzieht, verfügt das Spa des Luxushotels über einen atemberaubenden Ausblick auf den Atlantik bis zur Nachbarinsel La Gomera. Das Spa ist eine einladende Ruhestätte jenseits des Alltags, verbunden mit einer sinnlichen Erfahrung von Teneriffas Einzigartigkeit. Es fordert für die Gäste nicht nur die Grenzen der Zurückgezogenheit und des exzellenten Service immer wieder heraus, sondern garantiert ihnen auch eine inspirierende und wahrhaft bedeutungsvolle Spa-Erfahrung.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.ritzcarlton.com/abama oder telefonisch unter 0034 902 105 600.

Ocean View Deluxe Zimmer im The Ritz-Carlton, Abama ab 350 Euro pro Nacht auf Bed-and-Breakfast-Basis.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über das The Ritz-Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama ist ein exklusives Fünf-Sterne-Hotel, das von The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. betrieben wird. In Guía de Isora gelegen, einem friedlichen Juwel an der Südwestküste der Insel, ist das Resort in einer atemberaubenden Anlage im Finca-Stil untergebracht, die von üppiger und leuchtender Vegetation, vulkanischen Landschaften und Panoramablicken auf den Atlantik umgeben ist. The Ritz-Carlton, Abama bietet die perfekte, ultraluxuriöse europäische Urlaubserfahrung mit maurisch angehauchten Zimmern und Suiten, verwöhnendem Spa-Bereich, zehn verschiedenen Dinner-Möglichkeiten – darunter das M.B und Kabuki, zwei von insgesamt vier Restaurants auf Teneriffa, die sich mit Michelin-Sternen schmücken können – drei Bars, dem von Dave Thomas gestalteten Golfplatz und Golf-Akademie, dem Tennis-Zentrum inklusive Akademie, sieben Pools, dem Ritz-Kids Kinderclub, zwei natürlichen Schwimmbecken und einem abgeschiedenen goldfarbenen Sandstrand.

Über The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. mit Sitz in Chevy Chase, Maryland (USA) betreibt über 90 Hotels und Resorts in mehr als 30 Ländern und Hoheitsgebieten. Über 40 weitere Hotels und Eigentumsanlagen sind weltweit in Planung. Informationen und gebührenfreie Reservierungen unter Telefon 0800-1812334 (in Deutschland), Telefon 0800-201127 (in Österreich) und Telefon 0800-553986 (in der Schweiz) sowie unter www.ritzcarlton.com und zur Kommunikation in Echtzeit #RCMemories. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. ist hundertprozentiges Tochterunternehmen von Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton Hotel Company hat keine Häuser in Großbritannien und ist unabhängig vom The Ritz London.



