DERPART meets LUXX Lounge: Preisvorteil für DERPART Kunden

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 03. November 2016 – DERPART Kunden profitieren von der neuen Kooperation mit der LUXX Lounge am Frankfurter Flughafen in besonderem Maße. In der Testphase haben die mehr als 450 DERPART Reisebüros die Möglichkeit, ihren Kunden einen um zehn Prozent reduzierten Tagespass anzubieten.

Durch die günstige Lage direkt vor der Sicherheitskontrolle in Terminal 1 kommen auch Gäste ohne Flugticket in den Genuss der attraktiven Einrichtungen wie Konferenzraum mit Technik, WLAN, PC oder Duschmöglichkeiten (gegen Gebühr). Die Airline-unabhängige Lounge ist auch für Gruppen, die sich am Flughafen treffen und einen hochwertigen Treffpunkt suchen bestens geeignet. Darüber hinaus lassen sich längere Wartezeiten in der LUXX Business Lounge überbrücken.

Ein vom DERPART Reisebüro ausgestellter Voucher genügt für die Identifizierung, um auch das breite Angebot an Snacks, internationalen Tageszeitungen und Magazinen in Anspruch nehmen zu können. Für die DERPART Reisebüros bedeutet diese strategische Kooperation ein weiteres Kundenbindungsinstrument, das es ihnen ermöglicht, auch Fluggästen ohne Airline-Bonuskarte einen Lounge-Zugang anbieten zu können.

Die LUXX Lounge befindet sich am Flughafen Frankfurt, Terminal 1, auf der Galerieebene zwischen Abflughalle B und C. Die Öffnungszeiten sind täglich von 6.00 bis 21.30 Uhr.

Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro (2015) ist DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäftsreisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. DERPART ist am internationalen Geschäftsreiseverbund RADIUS TRAVEL beteiligt. Im Eventbereich veranstaltet DERPART INCENTIVES & MORE Tagungen, Kongresse und Erlebnisreisen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche die Hälfte der Gesellschaftsanteile hält. Die anderen 50 Prozent gehören den mittelständischen DERPARTnern. Das Unternehmen steht damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.





