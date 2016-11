Vielseitig: Winterurlaub rund ums Kärntner Nassfeld

Von der rasanten Abfahrtüber Skitouren bis zur gemütlichen Schneeschuhwanderung

Bald ist es so weit: Winter-Fun am Kärntner Nassfeld. (Foto: nassfeld.at)

(firmenpresse) - November 2016. Nassfeld-Pressegger See (DiaPrW). Viele haben hier schon ihren Winterurlaub verlebt: am international bekannten Kärntner Nassfeld ( www.nassfeld.at). Es zählt zu den Top-10-Skigebieten Österreichs, ist überraschend vielseitig und bietet Winter-Fun für die ganze Familie. Der offizielle Wintersaisonstart ist für den 7. Dezember geplant.

Alpinfahrer können sich am Kärntner Nassfeld, das gleich auch zum Einkehrschwung im benachbarten Italien lockt, auf rund 110 Pistenkilometer freuen, erschlossen durch 30 moderne Seilbahnen und Lifte. Wer im Tal wohnt, kann das Auto unten lassen. Die Kabinenbahn Millennium-Express bringt die Urlauber einschließlich Ausrüstung auf Höhe. Und oben wartet ein atemberaubender Ausblick auf die Bergwelt. Wer beim Skispaß eine Pause einlegen will: 25 Skihütten und Pistenrestaurants bieten Einkehrmöglichkeiten. Von der offiziellen Eröffnung am 7. Dezember ab gibt es gleich ein Zuckerl, das bis zum 18. März 2017 reicht. Die Touristiker haben dafür das attraktive Package "Nassfeld SkiHit" geschnürt, das bereits ab zwei Übernachtungen gebucht werden kann und gleich auch den Skipass beinhaltet.

Für Kinder, Boarder und andere

Im weitläufigen Gelände, das mit glitzerndem Schnee und Sonne besonderen Charme versprüht, stehen ebenfalls Kinder-Übungsareale, Snowpark sowie Freeride- und Fun-Areas und anderes mehr zur Auswahl. Auf dem Urlaubsprogramm können auch Langlauf, Schneeschuhwanderungen und Skitouren stehen. Genießer werden sich gerne mit Gutem der Alpen-Adria-Kulinarik verwöhnen lassen. Damit man auch direkt Foto-Shots mit dem Smartphone machen kann: Im Skigebiet gibt es freies W-LAN.

Eisvergnügen? Wenn der Pressegger See die nötige Eisdicke hat, finden Eisläufer und -sportler ihr Terrain. Gut zu erreichen ist auch der Weissensee mit seiner riesigen Natureisfläche.

"Offline"-Ferien im Lesachtal

Naturbelassen, fern von Hektik und Rummel bietet sich ganz im Südwesten das Lesachtal für alle Urlauber an, die vom Alltag abschalten und sich bei allem Komfort naturverbunden erholen wollen. Ganz nach Wunsch genießt man die Winterromantik auf Wanderwegen, kehrt auf Gutes aus der regionalen Küche ein, versucht sich mal beim Eisstockschießen, lässt bei einer zünftigen Rodelpartie den Schnee stieben oder unternimmt in der verschneiten Winterwelt eine Skitour. Es gibt ein eigenes Skitourencamp, von dem aus man an geführten Touren teilnehmen kann. Das Lesachtal (www. lesachtal.com) bietet alle diese Möglichkeiten, wobei "offline" zugleich für "entspannen" und sanften Winterurlaub steht.

Es ist ratsam, frühzeitig anzufragen, besonders für die Feiertagszeiten wie Weihnachten/ Neujahr. Buchungsanfragen sowie kostenlose Infos und Prospekte: Info & Servicecenter Nassfeld-Pressegger See, Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor, Telefon (0043/0/4282) 82 41, Fax 8242 Mail: info(at)nassfeld.at und im Web: www.nassfeld.at / www.nlw.at

Foto: Bald ist es so weit: Winter-Fun am Kärntner Nassfeld. (Foto: nassfeld.at)

Download über "Tourismus-Medientexte" auf http://www.presseweller.de

Dieses Foto und viele weitere Fotos auch unter "Presse" auf www.nassfeld.at





Im Südwesten Kärntens liegt die Urlaubsdestination Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee, seit Jahrzehnten bei Urlaubern beliebt. Im Winter rückt das Nassfeld in den Blickpunkt, das mit rund 110 Pistenkilometern, Snowpark und vielem mehr zahlreiche Möglichkeiten für Wintersportfreunde bietet. Das bekannte Skigebiet gehört zu den Top-10-Skigebieten Österreichs. Wer sich bei allem Komfort naturverbunden erholen will, findet im Lesachtal sein Terrain. Neben anderem gibt es hier auch ein Skitourencamp.

Das PR- und Medienbüro DialogPresseweller veröffentlicht seit über 35 Jahren Reiseberichte und ist im PR-Bereich für Tourismusanbieter tätig.

