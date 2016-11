Blume (CSU): Untertützen Islam, der auf unserer Werteordnung gründet

(ots) - Mit klaren Worten hat sich der Vorsitzende der

CSU-Grundsatzkommission, Markus Blume, zum Leitantrag "Politischer

Islam" geäußert: "Wir unterstützen alles, was einen Islam befördert,

der auf unserer Werteordnung gründet". Allerdings müsse man hart an

der Stelle sein, wo mit dem politischen Islam Entwicklungen

auftreten, die unsere offene Gesellschaft in Frage stellen", so Blume

im phoenix-Interview. "Wichtig ist, ein Stoppschild aufzustellen, für

Entwicklungen, die wir hier nicht haben wollen."



Integration müsse in der Richtung stattfinden, wo die Leitkultur

steht. "Wenn wir den Menschen versprechen, dass Deutschland

Deutschland bleibt, müssen wir auch deutlich machen, wie wir es

erreichen wollen". Und das gehe nur, wenn sich Integration an diesen

Spielregeln orientiere, und "wir nicht zurückfallen wollen, hinter

das, was wir uns mühsam über Jahrzehnte erarbeitet haben".



