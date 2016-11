BERLINER MORGENPOST: Die Euphorie ist verflogen / Kommentar von Jens Anker zu Rot-Rot-Grün in Berlin

(ots) - Zur Halbzeit der Koalitionsverhandlungen lässt sich

konstatieren, dass die Euphorie für einen politischen Neustart

vorerst verflogen ist. In diesem neuen Dreierbündnis Rot-Rot-Grün

geht es viel um Psychologie und das Austarieren eines Gleichgewichts,

damit das Gebilde nicht beim ersten Gegenwind in sich zusammenstürzt.

Gefahren dafür lauern hinter jeder Ecke. Berlin verzeichnet zwar seit

Jahren steigende Steuereinnahmen und einen Bevölkerungszuwachs. Aber

mit der Schuldenbremse und der Reform des Länderfinanzausgleichs

fallen auch mögliche Geldquellen künftig aus. So groß die Verführung

auch ist, sich den Koalitionsfrieden mit der Umsetzung jeweiliger

Lieblingsprojekte zu erkaufen, so riskant wäre es gleichzeitig, die

bürgernahen Probleme aus dem Auge zu verlieren.



