WDR-Redaktion "Markt" erhält die "Saure Gurke"

39. Herbsttreffen der Medienfrauen im ZDF-Sendezentrum Mainz

(ots) - Die Teilnehmerinnen des 39. Herbsttreffens der

Medienfrauen von ARD, ZDF und ORF haben in diesem Jahr die "Saure

Gurke" an die Redaktion "Markt" des WDR vergeben: Ausgezeichnet wurde

der Film "eMannzipation" vom 9. November 2015.



Zur Begründung heißt es: "Tendenziös und verfälschend setzt sich

der Beitrag mit der angeblichen Unterdrückung der Männer durch den

Feminismus auseinander. Darüber hinaus lässt die Redaktion die

Protagonisten der Plattform 'Nicht-Feminist' unkommentiert zu Wort

kommen. Damit macht sich eine ARD-Anstalt gemein mit Wortführern, die

sich als 'Antithese zur feministischen Opfer- und Hassideologie'

bezeichnen."



Unter dem Motto "mächtig, weiblich, grenzenlos" findet seit

Freitag, 4. November 2016, das 39. Herbsttreffen der Medienfrauen

beim ZDF in Mainz statt. Am Samstag wurde im Rahmen der Veranstaltung

die "Saure Gurke" verliehen.



Das Medientreffen wird jedes Jahr von einer anderen

öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt ausgerichtet.



Der von den Medienfrauen ausgezeichnete Beitrag ist noch bis zum

9. November 2016 in der Mediathek des WDR zu finden.



https://www.zdf.de/zdfunternehmen/39-herbsttreffen-der-medienfraue

n-im-zdf-100.html



https://twitter.com/Medienfrauen



http://twitter.com/ZDFpresse



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/medienfrauen







