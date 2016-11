Nordische Filmtage: NDR Filmpreis für "Herzstein" von Gudmundur Arnar Gudmundsson

Das Drama "Herzstein" (Hjartasteinn) von Gudmundur Arnar

Gudmundsson erhält den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis bei

den Nordischen Filmtagen Lübeck. Gudmundsson schrieb auch das

Drehbuch; "Herzstein" ist sein Langfilm-Debüt. Die Jury wählte das

Werk des Isländers aus, weil der Filmemacher "eigenwillig, ruhig und

intensiv an einen Ort am Ende der Welt" entführt, "wo Teenager dabei

sind, ihren Weg ins Leben und zu sich selbst zu finden. Allein auf

sich gestellt lernen sie, worauf es wirklich ankommt: Freundschaft

und Integrität." Gudmundur Arnar Gudmundsson nahm den Preis am

Sonntag, 5. November, im Rahmen einer Gala im Theater Lübeck

entgegen. Durch den Abend führte Yared Dibaba.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Gudmundur Arnar Gudmundssons

Erstlingswerk berührt und fesselt. 'Herzstein' lässt die Zuschauer

authentisch an der Lebens- und Gefühlswelt zweier Heranwachsender

teilhaben. Ich gratuliere ihm und seinem Team herzlich zum NDR

Filmpreis!"



"Herzstein" erzählt von Thor (Baldur Einarsson) und Kristján (Blær

Hinriksson). Die beiden Jungen wachsen in einem entlegenen Fischerort

in Island auf. Als Thor nicht weiß, wie er sich einem Mädchen aus dem

Ort nähern soll, bietet Kristján seine Hilfe an. Doch der muss

zugleich mit der immer stärkeren Zuneigung leben, die er für seinen

besten Freund empfindet.



Das NDR Fernsehen zeigt anlässlich der Nordischen Filmtage in

Lübeck vom 5. November bis 11. Dezember eine skandinavische

Filmreihe. Höhepunkt ist am Montag, 7. November, um 23.15 Uhr die

deutsche Erstausstrahlung des Films "Die Rückkehr", der im Vorjahr in

Lübeck den NDR Filmpreis gewann.



Unter www.filmtage.luebeck.de steht im Anschluss an die



Preisverleihung am 5. November ab ca. 23.00 Uhr ein Preisträgerfoto

zum Download bereit.



Den Film "Die Rückkehr" finden Sie zur Ansicht bereits im

digitalen Vorführraum des NDR Presseportals (www.NDR.de/presse).







