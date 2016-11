Oesterreich-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Österreich!

Die Homepage Oesterreich-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Österreich!

(firmenpresse) - Österreich (amtlich Republik Österreich) ist ein mitteleuropäischer Binnenstaat mit fast 9 Millionen Einwohnern.



Angrenzende Staaten sind Deutschland und Tschechien im Norden, Slowenien und Italien im Süden, die Slowakei und Ungarn im Osten sowie die Schweiz und Liechtenstein im Westen.



Österreich ist ein demokratischer und föderaler Bundesstaat, im Besonderen eine semipräsidentielle Republik, entstanden nach dem Ersten Weltkrieg als Deutschösterreich und wiedererrichtet nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner heutigen Form.



Die Bezeichnung Österreich ist in der althochdeutschen Form Ostarrichi erstmals aus dem Jahr 996 überliefert.



Web-Link zum Internet-Portal Oesterreich-News-247.de: http://www.oesterreich-news-247.de



Österreich besteht aus neun Bundesländern, Wien als Bundeshauptstadt ist eines davon. Die Länder gliedern sich in insgesamt 80 Bezirke, darunter ist die Gemeindeebene.



Das heutige Bundesgebiet und insbesondere Wien waren schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg Ziel vieler Zuwanderer aus anderen Teilen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, aus Böhmen und Mähren.



Die Zuwanderung bewirkte, dass Wien 1910 mehr als zwei Millionen Einwohner hatte. Im Ersten Weltkrieg flüchteten dann auch noch Bewohner Galiziens (darunter viele jüdischer Religion) vor der russischen Armee nach Wien.



Web-Link zu den Internet News & Infos: http://www.oesterreich-news-247.de/modules.php?name=News



Abhängig von politischen, sprachlich-kulturellen und ideologischen Bedingungen, derentwegen Österreich seit dem Mittelalter als Teil einer deutschen Identität aufgefasst wurde, vollzog sich die abschließende Entwicklung eines eigenständigen österreichischen Nationalbewusstseins erst nach dem Zweiten Weltkrieg.



Dazu trugen dann auch politische und gesellschaftliche Erfolge wie der Abschluss des Staatsvertrages und der Wirtschaftsaufschwung der 1960er Jahre bei.





Gegenwärtig ist das Vorhandensein einer österreichischen Nation, beziehungsweise eines österreichischen Volkes, überwiegend anerkannt.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Oesterreich-News-247.de, Österreich, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 05. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.oesterreich-news-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.11.2016 - 23:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1420955

Anzahl Zeichen: 2732

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.