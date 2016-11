Wien-News.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Österreich!

Die Homepage Wien-News.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um Österreich!

(firmenpresse) - Wien ist die Bundeshauptstadt von Österreich und zugleich eines der neun österreichischen Bundesländer.



Mit über 1,8 Millionen Einwohnern ist Wien die bevölkerungsreichste Großstadt Österreichs, die zweitgrößte im deutschen Sprachraum sowie die siebentgrößte Stadt der Europäischen Union.



Bevölkerungszentrum: Im Großraum Wien leben etwa 2,6 Millionen Menschen - das entspricht rund einem Viertel der österreichischen Gesamtbevölkerung.



Web-Link zum Internet-Portal Wien-News.de: http://www.wien-news.de



Architektur: Architektonisch ist die Stadt Wien bis heute vor allem von den Bauwerken um die Wiener Ringstraße aus der Gründerzeit, aber auch vom Barock und Jugendstil geprägt.



Durch ihre Rolle als kaiserliche Reichshaupt- und Residenzstadt des Kaisertums Österreich ab 1804 wurde Wien im 19. Jahrhundert zu einem kulturellen und politischen Zentrum Europas.



Als damals fünftgrößte Stadt der Welt zählte Wien um das Jahr 1910 über zwei Millionen Einwohner.



Seit dem Wiener Kongress 1814/15 spielte die Stadt eine bedeutende Rolle in der internationalen Diplomatie, die sie bis in die Gegenwart beibehalten hat.



Web-Link zu den Internet News & Infos: http://www.wien-news.de/modules.php?name=News



Wien ist heute als internationaler Kongress- und Tagungsort Sitz von über 30 internationalen Organisationen, wie z.B. der OPEC, der IAEO und der OSZE, und zählt damit zu den Weltstädten.



Das Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV) beherbergt im Vienna International Centre (VIC) einen der vier Amtssitze der UNO, im wienerischen Volksmund zumeist als UNO-City bezeichnet.



Reichtum: Eine Studie der Vereinten Nationen sah Wien 2012 als wohlhabendste Stadt der Welt.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Wien-News.de, Österreich, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 05. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wien-news.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.11.2016 - 23:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1420956

Anzahl Zeichen: 2337

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.