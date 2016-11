Merkel riskiert Klimaschutz-Versprechen von Paris/ Greenpeace Aktivisten protestieren vor Berliner Reichstag

(ots) - Vor einem Scheitern der deutschen Klimapolitik

warnen rund 50 Greenpeace Aktivisten heute Morgen vor dem Berliner

Reichstag. Auf die Reichstagswiese haben sie ein 35 Meter langes

Symbol eines Thermometers gelegt. Dessen Quecksilbersäule wird durch

einen Feuerring illuminiert. Auf einem Banner steht "Klimaschutz: In

Paris versprochen. In Berlin gebrochen". Deutschlands

Klimaschutzbemühungen bleiben weit hinter dem auf der

Weltklimakonferenz 2015 in Paris vereinbarten Ziel zurück, die

Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch der jüngste, am

Wochenende bekannt gewordene Entwurf zum Klimaschutzplan 2050 wird

den deutschen Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase nicht

ausreichend verringern - selbst wenn sich alle beteiligten

Ministerien noch einigen. "Kanzlerin Merkel darf den Klimaschutz

nicht einigen trägen Industriebranchen opfern", fordert Karsten Smid,

Klimaexperte von Greenpeace. "Ohne einen festgeschriebenen

Kohleausstieg ist die Unterschrift unter dem Pariser

Klimaschutzabkommen wertlos."



Das am vergangenen Freitag in Kraft getretene Klimaschutzabkommen

fordert von allen Staaten nationale Maßnahmenkataloge dafür wie sie

den Klimawandel begrenzen wollen. Deutschland hat es sich als ersten

Schritt zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von

Treibhausgasen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern. Doch

bereits diesen Vorsatz wird die Bundesregierung nach Berechnungen des

Umweltministeriums deutlich verfehlen. In den vergangenen zehn Jahren

sind die deutschen Treibhausgasemissionen nur um durchschnittlich 8,6

Millionen Tonnen pro Jahr gesunken. Um die 40 Prozent also noch zu

erreichen, muss Deutschland ab sofort seine Anstrengungen auf 31,8

Millionen Tonnen vervierfachen. Nach Greenpeace Berechnungen müssten

dafür in den kommenden drei Jahren 19 Braunkohleblöcke mit einer

Kapazität von sechs Gigawatt zusätzlich abgeschaltet und so der



Kohleausstieg eingeleitet werden.



Kohleausstieg, Verkehrswende und weniger Fleischkonsum wichtig für

Klimaschutz



Unter Merkel ist der Klimaschutz zwischen 2009 und 2015 praktisch

zum Stillstand gekommen. Industrielobbyisten und der

Wirtschaftsflügel der CDU torpedieren jegliche Ansätze, Deutschlands

Wirtschaft klimaverträglich umzubauen. Den aktuellen Entwurf des

Klimaschutzplans 2050 blockieren konservative Kräfte in CDU und CSU

genauso wie Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD).

Für den Klimaschutz notwendig sind aber neben dem schrittweisen

Kohleausstieg bis 2030 auch grundlegende Veränderungen unter anderem

im Verkehrssektor und in der Landwirtschaft. Bis zum Jahr 2025 muss

die Produktion von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren beendet

werden. Auch der Fleischkonsum muss deutlich verringert und Wälder

wieder aufgeforstet werden. Nur so kann die Bundesregierung, einen

klimaverträglichen Pfad einschlagen, der dem Pariser Abkommen

entspricht.



Während Deutschland untätig zusieht, stiegen die Temperaturen auch

im Jahr 2016 in neue Rekordhöhen. Die Erderwärmung liegt bereits

jetzt bei mehr als einem Grad Celsius über dem vorindustriellen

Niveau. "Deutschland blamiert sich beim Klimaschutz derzeit nicht nur

vor der internationalen Weltgemeinschaft, wir leisten vor allem einen

Offenbarungseid den kommenden Generationen gegenüber", so Smid.



