Gewinner? Immer!

Topp oder Flop - die US-Präsidenten-Wahl scheidet die Geister, auch auf den Rohstoffmärkten. Doch Gewinner können nur die sein, die investieren. Die Aktien von Rohstoff-Unternehmen dürften gewinnen.

Golaka Tagebau Blacksea Copper & Gold

(firmenpresse) - Hillary Clinton könnte die erste Präsidentin der USA werden. Doch auch Donald Trump ist nicht aus dem Rennen. Doch so unterschiedlich die Wahlprogramme der beiden auch wirken, sie laufen auf eines hinaus: Die Schulden der USA werden weiter steigen. Infrastrukturprogramme sind von beiden Seiten angesagt. Und um Investitionen vor allem in das marode und teilweise über 100 Jahre alte Wasserversorgungssystem müssen kommen. Milliarden-Summen sind hier gefragt.



Doch auch öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen stehen zur Modernisierung an. Das alles braucht nicht nur viel Kapital, sondern auch eine Menge an Rohstoffen wird verbaut werden. Kupfer steht dabei an erster Stelle. Denn ob Hausbau oder Leitungssysteme oder Elektrizität, Kupfer ist einer der wichtigsten Infrastrukturrohstoffe. Auf der anderen Seite dürfte die Nervosität in den Finanzsystemen immer größer werden, wenn die USA noch mehr Schulden aufnehmen werden. Der Glaube an den US-Dollar als Weltleitwährung dürfte weiter untergraben werden. Gold sollte daraus als klarer Gewinner hervorgehen.



Unternehmen, die auf guten Kupfer- und Goldprojekten sitzen und diese in der kommenden Zeit auch lukrativ ausbeuten können, sollten daher ebenso wie die Rohstoffe in den kommenden Monaten und Jahren gefragt sein. Denn ein Anstieg des Kupfer- und des Goldpreises dürfte kommen und die Projekte noch werthaltiger werden lassen. Ein Unternehmen mit Kupfer- und Gold-Projekten ist Blacksea Gold and Copper - https://blacksea.ca/



Wie der Name schon sagt hat sich das Management rund um CEO Vince Sorace auf das Gebiet der westlichen und südlichen Schwarzmeer-Anrainerstaaten spezialisiert. In Bulgarien besitzt Blacksea aussichtsreiche Ziele, ebenso in der Türkei und Serbien. Jeweils sind die Projekte, die sich teilweise jedoch erst noch in der Genehmigungsphase befinden, nahe an bereits etablierten Projekten zu finden. Die Chancen stehen daher gut, dass Blacksea in den kommenden Monaten und Jahren mit guten Nachrichten aufwarten kann. Dies um so mehr, wenn der Kupfer- und der Goldpreis nach oben gehen.





Dass Blacksea den extrem gut vernetzten und erfahrenen Bergbau-Oldie Tookie Angus für ihren Beraterstab gewinnen konnten, dürfte ebenfalls für das Potenzial des Blacksea-Portfolios sprechen.



http://www.resource-capital.ch



Swiss Resource Capital AG

Poststr. 1, 9100 Herisau

06.11.2016

