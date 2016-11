RTL II erneut erfolgreich mit "The Walking Dead"

- Der US-Serienhit erreicht am Samstagabend 7,6 % MA

- Bis zu 0,91 Millionen Zuschauer über 3 Jahre

- Durchschnittlich 8,3 % MA für die Staffeln 1-5 des

Publikumslieblings



München, 06. November 2016 - Der gestrige Start der sechsten

Staffel von "The Walking Dead" bescherte RTL II einmal mehr

überzeugende Quoten. Mit bis zu 10,6 % MA bei den 14-49-Jährigen und

12,9 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29) bleibt die Zombieserie

weiterhin ein Erfolgsgarant für den Sender.



Auch die im Vorfeld in einer Sonderprogrammierung gezeigten

Staffeln 1-5 konnten mit Durchschnittswerten von 8,3 % MA bei den

14-49-Jährigen und 13,1 % MA bei den 14-29-Jährigen punkten. Den

Überlebenskampf von Rick Grimes und seiner Gruppe verfolgten

durchschnittlich 0,52 Millionen Zuschauer gesamt. In der Spitze

konnten mit den Wiederholungen sogar bis zu 31,2 % MA beim jungen

Publikum (14-29) geholt werden.



Die neuen Folgen der sechsten Staffel von "The Walking Dead" sind

ab sofort samstags, ab 22:25 Uhr in Doppelfolgen als deutsche

Free-TV-Premiere zu sehen.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt

05.11.2016/15.10.2016-03.11.2016, 1.-5.11.2016 vorläufig gewichtet.

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis

49-Jährigen.







Pressekontakt:

RTL II

Programmkommunikation

Eva Römhild

089 - 64185 6510

eva.roemhild(at)rtl2.de



Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell



