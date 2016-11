Ist das schon das Sieger-Selfie? Andreas Bouranis Taktik stößt den anderen #TVOG-Coaches heute in SAT.1 übel auf (FOTO)

(ots) -

"Darf ich ein Selfie mit dir machen?" Wenn Leon sich für Team

Andreas entscheidet, erwarten ihn "Wunderbare Jahre" (Alexander

Knappe) - so zumindest die Prophezeiung des "The Voice of

Germany"-Coaches Bourani in den Blind Auditions am heutigen Sonntag,

6. November, 20:15 Uhr in SAT.1. Mit "Du kannst hier das Ding

gewinnen und ich bin dann der Allererste, der mit der 'Voice of

Germany' ein Selfie gemacht hat", wirbt er um die Gunst des

17-jährigen Hannoveraners. Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Michi Beck

und Smudo sind "not amused" über die neue Strategie des "schlimmen

Fingers" Bourani. Ob er wenigstens Leon mit dieser Aktion überzeugen

kann?



Außerdem in der sechsten Ausgabe der Blind Auditions in SAT.1:

Alessio (24, Bielefeld), Celena (22, Osnabrück), Daniela (24,

Hamburg), Fabian (24, Frankental), Florentina (16, Mannheim), Gitty

(51, Lichtenfels), Jonny (20, Tiefurt), Lawrence (23, München), Trio

'Liv' (Innsbruck/AT), Maja (18, Berlin), Marco (33, Wien/AT) und

Robert (23, Kiel). "The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und

donnerstags auf ProSieben, um 20:15 Uhr Infos zu "The Voice of

Germany" auch auf der Presseseite www.presse-portal.tv/voice oder

unter www.TheVoiceofGermany.de Tickets für die "The Voice of Germany

- live in Concert"-Tour gibt es unter www.tickethall.de



Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Frank Wolkenhauer, Anita Richtmann

Tel. +49 [89] 9507-1158, -1108

Frank.Wolkenhauer(at)ProSiebenSat1.com

Anita.Richtmann(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:

Susi Lindlbauer, Alina Jahrmarkt

Tel. +49 [89] 9507-1182, -1191

Susi.Lindlbauer(at)ProSiebenSat1.com

Alina.Jahrmarkt(at)ProSiebenSat1.com



