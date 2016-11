Weltrekord im Schleppen von Rettungspuppen - DLRG legt 7.900 Meter zurück / Kongress der Lebensretter ein Voller Erfolg: Vernetzung zwischen Ausbildung, Einsatz und Medizin gelingt (FOTO)

(ots) -

Rund 400 Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft

(DLRG) aus dem gesamten Bundesgebiet, Gäste anderer Organisationen

und prominente Referenten trafen sich vergangenes Wochenende zum DLRG

Kongress 2016 im niedersächsischen Kurort Bad Nenndorf. Es ist die

erste gemeinsame Veranstaltung der Verbands-Ressorts Ausbildung,

Einsatz und Medizin. Besonders gestaunt hat die zweifache

Olympiasiegerin und Gastreferentin, Heike Drechsler, über den

Weltrekordversuch, der zum Rahmenprogramm des Kongresses gehörte:

"Gratulation an die fleißigen Schwimmer, die diesen Weltrekord auf

die Beine gestellt haben. Toll, dass sogar ein Weltmeister (d. Red.:

Kai-Uwe Schirmer aus dem DLRG-Nationalteam) das Feld angeführt hat."



Der Weltrekordversuch unter notarieller Aufsicht fand im hiesigen

Hallenbad statt: Teams aus Sportlern des DLRG-Nationalkaders und

Kongress-Teilnehmern schleppten in drei Staffeln Rettungspuppen ab.

Dabei ging es für die 50 Männer und Frauen darum, innerhalb von einer

Stunde mit den Rettungspuppen eine möglichst lange Gesamt-Distanz

zurückzulegen. 7.900 Meter haben die Schwimmer gemeinschaftlich

zurückgelegt. Der Kongress-Chef und Leiter Ausbildung im

DLRG-Präsidium, Helmut Stöhr, ist stolz auf das Resultat: "Viel

Organisation und Recherche hat uns dieser Teil des Rahmenprogrammes

gekostet. Deswegen ist es umso schöner, dass uns der Rekord gelungen

ist. Im Endeffekt ging es um Spaß. Trotzdem ist es schön zu sehen,

dass die DLRG mit diesem Wettkampf wiederholt ihren Zusammenhalt nach

außen repräsentieren konnte." Ob es der Weltrekord tatsächlich ins

Guinness-Buch der Rekorde schafft, stand am Freitagabend noch nicht

fest. "Vermutlich erfahren wir das erst im Jahr 2017", sagte Stöhr.



Der DLRG Kongress selbst war das Kernstück des

Wasserretter-Wochenendes. Unter dem Motto "Eigene Ideen mitbringen,



von den anderen Lernen und Synergieeffekte nutzbar machen" kamen fast

400 Mitglieder in den Kurort. Ziel der Zusammenkunft war es, die

Rolle der DLRG als führende Wasserrettungsorganisation in Fragen der

Ertrinkungsbekämpfung, des Rettungsschwimmens, der

Gesundheitsvorsorge, der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, des

Rettungssports, der medizinischen Aspekte und nicht zuletzt des

Bevölkerungsschutzes weiter auszubauen. "Das Ziel haben wir gemeinsam

erreicht - in allen Bereichen. Zudem ist uns eine Vernetzung dieser

Themen gelungen, die wir nach außen transportiert haben", so

Kongress-Chef Stöhr. "Nun ist also klar, dass beispielsweise der

Einsatz nicht ohne die Ausbildung funktionieren kann."



Das Thema Bevölkerungsschutz war auch Teil des Grußwortes von

Doktor Ole Schröder, Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren.

Im Vortrag von Kongress-Gastreferent und Präsident des Deutschen

Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, drehte sich alles um das

Thema "ehrenamtliches Engagement". Dabei ging Hörmann auch auf den

Sport und seine Abhängigkeit vom Ehrenamt ein. Hörmann selbst zeigte

sich begeistert vom Kongress: "Es ist schön zu sehen, wie gut das

Miteinander der verschiedenen Ressorts innerhalb dieser riesigen

Organisation funktioniert. Das ist hier auf alle Fälle deutlich

geworden." Weiterer prominenter Gast war Heike Drechsler, auch ihr

gefiel das Zusammenspiel von Ausbildung, Einsatz und Medizin: "Das

ist wie im Sport, nur als Team kann etwas mit Erfolg funktionieren.

Und dieses Teamdenken lebt die DLRG bilderbuchmäßig vor." Die

ehemalige erfolgreiche Deutsche Leichtathletin gab in ihrem Beitrag

Tipps für die Selbstmotivation und den richtigen Umgang mit

Rückschlägen.



Neben den prominenten Gastreferenten gab es zahlreiche weitere

Workshops und Vorträge von Lehrenden, Ausbildern, Multiplikatoren,

Funktionsträgern, Führungskräften und Entscheidern, die allesamt

Mitglied der DLRG sind und aus ganz Deutschland anreisten. "Ein

riesen Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern für die

Organisation des gelungenen Kongresses. Satte anderthalb Jahre haben

die meisten im Vorfeld beinahe täglich an dieser Veranstaltung

gearbeitet. Es ist toll zu sehen, wie zufrieden die Teilnehmer jetzt

nach Hause fahren - das Programm war ein voller Erfolg", so Stöhr.



Alle Informationen rund um den DLRG Kongress 2016 finden Sie hier:

https://kongress.dlrg.de/



Weitere Bilder vom DLRG Kongress gibt es hier:

https://kongress.dlrg.de/download.html







Pressekontakt:

Pressesprecher Achim Wiese - DLRG Bundesgeschäftsstelle

Tel.: 0 57 23 955 - 441 -

Mobil: 0170-909 61 07



Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft bild1.jpg bild2.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.11.2016 - 10:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1420967

Anzahl Zeichen: 5148

Kontakt-Informationen:

Firma: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft bild1.jpg bild2.jpg

Stadt: Bad Nenndorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 128 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung