Drehstart ,Germany's next Topmodel` 2017 (FOTO)

Drehstart: Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo suchen

,Germany's next Topmodel` 2017



Die zwoelfte Staffel ,Germany's next Topmodel - by Heidi Klum`

startet auf dem Flughafen in Kassel. Hier sucht Heidi Klum die Models

aus, die mit ihr in einen GNTM-Flieger einsteigen und zu großen

Abenteuern fliegen.



Foto: © ProSieben/Richard Huebner Motiv: Michael Michalsky, Heidi

Klum, Thomas Hayo



