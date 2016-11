Cramer zu Abgas-Skandal: Regierung steckt mit Autoindustrie unter einer Decke

(ots) - Der Grüne Europapolitiker Michael Cramer hat

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt für sein Verhalten in der

Abgasaffäre kritisiert.



Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Europaparlament

forderte den CSU-Politiker auf, alle Daten der vor einem Jahr

untersuchten Fahrzeuge zu veröffentlichen. "Er hat Autos untersucht,

auch Fahrzeuge von Audio, aber er veröffentlicht diese Daten nicht.

Die Untersuchung ist seit einem Jahr abgeschlossen. Alle Daten müssen

auf den Tisch", sagte Cramer am Sonntag im rbb-Inforadio.



Cramer reagierte damit auf neue Berichte im Zusammenhang mit der

VW-Tochter Audi. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat die

kalifornische Umweltbehörde im Sommer eine weitere, illegale

Softwarefunktion bei einem Audi mit V6-Motor entdeckt. Der

Autohersteller habe diese auch für die Manipulation von CO2-Werten

für Diesel und Benziner in Europa verwendet.



Die Veröffentlichung sei für den Verkehrsminister sicher keine

Überraschung, sagte Cramer im Inforadio weiter. " Er hat die Autos ja

alle getestet. Der wusste ja, was da läuft, aber er hat die Werte

nicht veröffentlicht. Das zeigt, dass die Automobilindustrie und die

deutsche Politik, also diese Bundesregierung, unter einer Decke

stecken."







