Alphonse Daudet, die Ravenna-Schlucht und La Provence

Was hat der provenzalische Schriftsteller Alphonse Daudet mit der Ravenna-Schlucht zu tun? Welchen Bezug hat die Ravenna-Schlucht zur Provence? Des Rätsels Lösung: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht, auf dem die Firma „La Provence – Weine & Spezialitäten“ unter anderem die Cuvée 3 Messes Basses anbietet …

(firmenpresse) - Der berühmte provenzalische Schriftsteller Alphonse Daudet hat in seinen „Briefen aus meiner Mühle“ (Lettres de mon moulin) eine Sammlung Erzählungen veröffentlicht, die tief im französischen Kulturgut verankert sind. Eine dieser – höchst amusänten - Erzählungen hat einen engen Bezug zum Weihnachtsfest: Die „3 Messes basses“ (3 stillen Messen) handeln von dem Priester Balaguère, der am Heiligen Abend in der Schlosskapelle des Schlosses Trinquelage auf dem Mont Ventoux zusammen mit seinem Messdiener Garrigou die Mitternachtsmesse halten soll. Im Anschluss an die Messe sind sie zusammen mit der kleinen Bevölkerung auf das Schloss zu einem opulenten Mahl geladen. Garrigou hat bei den Vorbereitungen zu den Köstlichkeiten des Mahls mitgeholfen und schwärmt dem Priester so sehr davon vor, dass dieser sich in freudiger Erwartung des Festmahls beim Abhalten der drei Messen förmlich überschlägt …



In Anlehnung an dieses mit Fernandel verfilmte Weihnachtsmärchen der besonderen Art hat die Winzergenossenschaft „Les Vignerons du Mont Ventoux“ ein Weißwein-Cuvée ausgearbeitet: Die „Cuvée 3 Messes Basses“, ein Cuvée, das sich aufgrund dieses Bezugs natürlich bestens für das Weihnachtsfest eignet. Dieses Weißwein-Cuvée gehört in diesem Jahr zusammen mit zahlreichen anderen Weinen und Spezialitäten aus der Provence zum Sortiment der Firma „La Provence – Weine & Spezialitäten“.



Bereits zum siebten Mal ist die Firma „La Provence – Weine & Spezialitäten“ mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Ravenna-Schlucht vertreten, der durch seine stimmungsvolle Atmosphäre, die Nähe zum Wald, das beleuchtete Viadukt der Höllental-Bahn einen ebenso starken Zauber ausübt wie die Provence mit ihren herrlichen Farben, Düften und Naturprodukten. Nicht nur die am Stand angebotenen Produkte stammen dabei aus der Provence. Selbst der hausgemachte Glühwein wird konsequenterweise aus Wein hergestellt, der ebenfalls aus der Provence stammt. Da hätte auch Priester Balaguère nicht widerstehen können …





Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes 2016:



•Samstag: 26.11. // 03.12. // 10.12. // 17.12. von 14 Uhr bis 21 Uhr

•Sonntag: 27.11. // 04.12. // 11.12. // 18.12. von 13 Uhr bis 19 Uhr

•zusätzlich Freitag: 02.12. // 09.12. // 16.12. von 15 Uhr bis 21 Uhr



Der Online-Shop provence-pur.de:



Sollte ein Besuch des Weihnachtsmarktes nicht möglich sein: Die Produkte von La Provence – Weine & Spezialitäten kann man auch online kaufen. Ob französische Weine, französische Feinkost wie Lavendelhonig oder die berühmten Savons de Marseille – hier ist gerade in der Vorweihnachtszeit für jeden Geschmack etwas dabei.







http://www.provence-pur.de



La Provence Weine & Spezialitäten

La Provence - Weine & Spezialitäten

Sanatoriumstr. 14

78112 St. Georgen

Tel.: 07724/9493156

Fax: 07724/9493157

www.provence-pur.de

eMail: info(at)provence-pur.de

Heidi Schwanhäuser

La Provence - Weine & Spezialitäten

Sanatoriumstr. 14

78112 St. Georgen

Tel.: 07724/9493156

Fax: 07724/9493157

www.provence-pur.de

eMail: info(at)provence-pur.de

Firma: La Provence Weine & Spezialitäten

Ansprechpartner: Heidi Schwanhäuser La Provence

Stadt: St. Georgen

Telefon: 077249493156



