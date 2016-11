Der Tagesspiegel: Sixt kritisiert Pläne zur Parkraumbewirtschaftung in Berlin

(ots) - Berlin. Eine von einem rot-rot-grünen Senat in

Berlin geplante Parkraumbewirtschaftung innerhalb des gesamten

S-Bahn-Rings wird vom größten deutschen Carsharing-Anbieter Drive-Now

scharf kritisiert. "Es ist schon absurd", sagte Alexander Sixt,

Strategievorstand des gleichnamigen Autovermieters, dem

"Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir wollen alle CO2 reduzieren und

pumpen Milliarden in die Elektromobilität, aber das Carsharing, das

nachweislich die Umweltbelastung reduziert, wird durch solche

Maßnahmen beschnitten."



Kommentare zur Pressemitteilung