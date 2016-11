Enttarnung von Islamisten und Extremisten bei der Bundeswehr: Aiwanger fordert Aufstockung des MAD

(ots) - Angesichts zunehmender Unterwanderungsversuche

durch Islamisten und Extremisten warnt der Vorsitzende der FREIE

WÄHLER Landtagsfraktion Hubert Aiwanger vor einem Abdriften der

Bundeswehr. Aiwanger: "Der Vertrauensverlust durch eingeschleuste

potentielle Gewalttäter beschädigt die Attraktivität der Truppe für

vernünftige Bewerber immer mehr und setzt einen Teufelskreis in Gang.

Gedankenspiele zu einem Einsatz der Bundeswehr im Inneren müssen

schnellstens aufgegeben werden."



Um die geplanten generellen Überprüfungen von Bundeswehr-Bewerbern

überhaupt leisten zu können, fordert Aiwanger auch eine deutliche

Aufstockung der Mittel für den Militärischen Abschirmdienst (MAD):

"Schon heute dauern einige Sicherheitsüberprüfungen für sensible

Bereiche ein Jahr lang. Die Überprüfungen müssen deutlich schneller

erfolgen, sonst ist die Bundeswehr bald lahmgelegt."



Aiwanger sieht die zunehmenden Probleme bei der

Personalbeschaffung der Bundeswehr auch in der Aussetzung der

Wehrpflicht begründet.







