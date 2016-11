KFK ist Service-Partner von CBL Datenrettung für Saarbrücken

Die KFK Büro- und Kommunikationstechnik GmbH ist ab sofort offizieller Service-Partner der CBL Datenrettung GmbH. Opfer von Datenverlusten, die betroffene Datenträger gerne persönlich übergeben möchten, haben damit eine Anlaufstelle in Saarbrücken. Die Mitarbeiter des IT-Systemhauses kümmern sich um fachgerechte Verpackung und Versand an das CBL-Labor in Kaiserslautern zur kostenlosen Diagnose. Für KFK Büro- und Kommunikationstechnik stellt die Partnerschaft mit einem der technologisch führenden Dienstleister für Datenrettung und Computerforensik eine Angebotserweiterung dar sowie eine Erweiterung ihres Kompetenznetzwerks.

(firmenpresse) - „Ich habe CBL Datenrettung auf einer IT-Sicherheitsveranstaltung kennengelernt und fand die Idee überzeugend, dass man als IT-Profi auch auf mögliche Fehler in der Datensicherung beim Kunden vorbereitet sein sollte“, erklärt Thanujen Nadesamoorthy, Vertriebsmitarbeiter bei KFK Büro- und Kommunikationstechnik GmbH und Geschäftsführer Jörg Fess ergänzt: „Wir vernetzen uns, um unsere Kompetenzen zu erweitern und CBL Datenrettung passt sehr gut zu uns. Wir legen Wert auf faire Servicekonditionen und die Prinzipien von CBL sind sehr überzeugend: kostenlose Diagnose und das Prinzip ‚Keine Daten, keine Kosten‘ – wer in die schlimme Situation eines Datenverlusts gerät, ist hier bestens aufgehoben.“



Persönliche Betreuung



KFK Büro- und Kommunikationstechnik ist unter anderem HP GoldPartner und HP Servicepartner und betreut vor allem Industrie-Großkunden, mittelständische Unternehmen und öffentliche Einrichtung. Im Rahmen der Service-Partnerschaft mit CBL Datenrettung können sich auch private Anwender an das Unternehmen wenden, selbstverständlich unabhängig von Hersteller oder Plattform ihres betroffenen Geräts.



„Datenverlust ist eine Ausnahmesituation, in der manchmal die berufliche Existenz des Betroffenen bedroht ist. Es ist wichtig, in diesem Moment mit seriösen, umsichtigen IT-Profis zu sprechen, die einen kompetent zum weiteren Vorgehen beraten können“, sagt Gerlinde Wolf, Channel-Managerin bei CBL Datenrettung, dem deutschen Labor der internationalen CBL Data Recovery Technologies. „Durch ihre Erfahrung als autorisierter HP-Service-Partner für anspruchsvolle Kunden bringt KFK mit dokumentierten Prozessen und Datenschutzverpflichtung genau diese Professionalität mit, die den Betroffenen signalisiert: Hier sind meine Daten in guten Händen. Wir freuen uns, nun diese gute Vertretung im Saarland zu haben.“



KFK Büro- und KommunikationsTechnik GmbH

Bühler Straße 111, 66130 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 7:00 – 17:00 Uhr



Telefon: 0681 98844 0

Telefax: 0681 98844 22

Email: info(at)kfk-gmbh.de



Über KFK Büro- und KommunikationsTechnik GmbH:

Die Firma KFK Büro- und Kommunikationstechnik GmbH wurde im Jahre 1993 als Vertriebs- und Serviceunternehmen im Bereich Büro- und Datentechnik gegründet. Auf mehr als 500 qm arbeiten am Standort Saarbrücken im Zuge stetiger Expansion inzwischen mehr als 30 festangestellte Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Technik und Service sowie Key Account und Back Office. Der Kundenstamm setzt sich aus Industrie-Großkunden, mittelständischen Unternehmen und der öffentlichen Hand im gesamten südwestdeutschen Raum zusammen. Als HP GoldPartner bietet KFK Produkte und Services, vom Subnotebook bis hin zum High-End-Datenbank-Server, von der Druckerwartung bis zur Migration komplexer IT-Infrastrukturen. Ein schneller und kompetenter technischer Service, der die permanente Betriebsbereitschaft von Systemen und Geräten sicher stellt, rundet die Leistungspalette ab. Als HP Servicepartner übernimmt KFK alle Serviceanfragen und kann im Falle eines Defektes Servicefälle bei HP Geräten innerhalb der Garantie kostenlos erbringen. KFK ist Teil der kiwiko eG., einem Verbund lokaler und überregional agierender IT-Systemhäuser, Spezialisten, Berater und Dienstleister.

http://www.kfk-gmbh.de





http://www.CBL-Datenrettung.de



CBL Datenrettung GmbH ist einer der erfolgreichsten deutschen Dienstleister für Datenrettung und Computerforensik. Mit proprietären Methoden stellt CBL Daten plattformunabhängig von allen möglichen beschädigten Datenträgern wie Festplatten, RAID-Systemen, SSDs, Smartphones, Magnetbändern, anderen magnetischen, optischen oder Flash-Speichern wieder her. Die Diagnose ist kostenlos, eine Rechnung wird nur im Erfolgsfall gestellt. Das Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern wurde im Jahr 2000 als deutsches Labor von CBL Data Recovery Technologies gegründet. CBL Data Recovery Technologies entstand 1993 in Markham bei Toronto und unterhält heute ein weltweites Netzwerk von Labors, Servicezentren und autorisierten Partnern in Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, Marokko, Österreich, Singapur, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Gebührenfreie Rufnummer für Deutschland: 0800 55 00 999, internationale gebührenfreie Rufnummer: 00800 873888 64

