Onlineshop für Thüringer Fleisch- & Wurstspezialitäten

Die Landfleischerei Bauer aus Ronneburg bietet feinste regionale Spezialitäten der Fleisch- und Wurstwelt zum Versand nach ganz Deutschland an.

Landfleischerei Bauer Ronneburg

(firmenpresse) - Viele geborene Thüringer hat es in den letzten 25 Jahren in die Ferne gezogen, und mittlerweile ist man fernab der Heimat und oft auch der Familie verstreut. Da ist es wohl immer wieder ein Highlight wenn es in den Ferien oder an gewissen Feiertagen zur Familie geht, und neben dem Beisammensein freut man sich sicher am meisten auf das traditionelle Essen bei Mutti zu Hause.

Aber längst muss man auch während der Abwesenheit von zu Hause nicht mehr auf Muttis Köstlichkeiten verzichten, denn zahlreiche Thüringer Spezialitäzen lassen sich mittlerweile online bestellen. Die Auswahl ist zwar groß, aber gerade kleine traditionelle Familienunternehmen wie die Landfleischerei Bauer aus Ronneburg in Ostthüringen machen einen besonderen Reiz aus. Hausmacher Wurst aber auch Menüspezialitäten im Glas werden hier nach nach überlieferten Rezepturen hergestellt, und dank überlieferter Methoden wie dem traditionellen Räuchern oder Einkochen kann auf so manche Chemie der heutigen Lebensmittelindustrie verzichtet werden.

Das Besondere an kleinen Geschäften wie der Landfleischerei Bauer ist natürlich die regionale Präsenz und Erreichbarkeit die es den Kunden ermöglich auf einem der sicherlich viel zu seltenen Heimatbesuche auch einmal persönlich vorbei zu schauen, oder bei Familienfesten den Buffet- und Partyservice der Lieblingsfleischerei zu nutzen.





Die Landfleischerei Bauer ist ein kleines inhabergeführtes Familienunternehmen aus Ostthüringen. Neben zahlreichen Fleisch-, Wurst- und Feinkostspezialitäten, welche im eigenen Onlineshop auch nach ganz Deutschland bestellt werden können, bietet die Landfleischerei Bauer regional auch einen Party- und Buffetservice, sowie ein breites Imbiss- und Speisensortiment an.

Landfleischerei Bauer

Landfleischerei Bauer

