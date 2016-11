Rheinische Post: Immer mehr "Idiotentests" wegen Drogen- oder Medikamentenmissbrauchs

(ots) - Die Zahl der Fahrer, die wegen Missbrauch von

Drogen oder Medikamenten zur Medizinisch-Psychologischen-Untersuchung

(MPU, auch "Idiotentest" genannt) mussten, ist im vergangenen Jahr um

4,3 Prozent auf 17.500 Fälle gestiegen. Gegenüber 2012 lag der

Zuwachs sogar bei 15 Prozent von damals 15.200. Dies ergibt die

Jahresstatistik für 2015 der Bundesanstalt für das Straßenwesen, die

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" ( Montagsausgabe)

vorab vorliegt. Zur MPU müssen Fahrer eines Kraftfahrzeuges, um trotz

Fehlverhaltens ihren entzogenen Führerschein wieder zu bekommen. Die

Zahl der insgesamt zur MPU vorgeladenen Autofahrer ging seit 2012 um

3,1 Prozent auf 91.300 im vergangenen Jahr zurück. Gegenüber 2014 gab

es einen leichten Rückgang von 0,3 Prozent. Weitere Befunde der

Studie: 27.200 Fahrer mussten 2015 zur MPU, weil sie erstmalig mit

Alkohol erwischt wurden, dies aber mit mindestens 1,6 Promille im

Blut. Dies sind fünf Prozent mehr als 2014. Deutlich zurück gingen

die MPU-Vorladungen wegen zu schnellen Fahrens oder anderer

Verkehrsdelikte um fünf Prozent auf 12.900 im Vorjahr, bei Straftaten

im Verkehr rutschte die Täterzahl seit 2012 sogar um 16 Prozent auf

3000 im vergangenen Jahr ab. 2012 bestanden 55,8 Prozent der Fahrer

die Prüfung, 2014 waren es 58,3 Prozent, vergangenes Jahr waren es

mit 58,9 Prozent schon fast 60 Prozent. Interessant ist, wie sehr der

Erfolg bei der MPU vom Delikt abhängt: Von den Fahrern, die mit

Verkehrsdelikten aufgefallen sind, bekommen 62 Prozent den

Führerschein nach einer MPU wieder. Eine noch höhere Erfolgsquote von

65 Prozent haben Autofahrer mit zu vielen Medikamenten oder Drogen im

Blut. Nur 55 Prozent der Ersttäter mit Alkohol am Steuer bestehen die

MPU. Von denen, die mehrfach mit Alkohol am Steuer erwischt wurden,

bestehen die MPU nur 48 Prozent.



www.rp-online.de









